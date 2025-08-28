Atención | Caravana del precandidato Daniel Palacios sufrió accidente en Medellín: hay varios heridos

En medio de su gira política por Medellín, el precandidato presidencial Daniel Palacios resultó ileso tras un accidente que involucró a uno de los carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraba su esquema de seguridad. El hecho se registró en la vía hacia los balsos y dejó nueve de sus escoltas y policías heridos.

El vehículo afectado, que sufrió casi pérdida total, transportaba a buena parte de su equipo de seguridad. Minutos antes del siniestro, Palacios había cambiado de automóvil por recomendación de su jefe de seguridad. En el accidente también se vieron implicadas dos motocicletas que hacían parte de la caravana.