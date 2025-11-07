Esto es lo que cambia en Medellín tras el fin de la concesión de fotomultas que operó por 20 años

“No habrá más cámaras de fotomultas trampa en Medellín”. Con esta frase, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció ayer el cambio radical que tendrá este sistema de sanciones, que tendrá como prioridad la pedagogía y la información al ciudadano. Con estos cambios, “quien sea sancionado es porque quiere”, tal como manifestó el mandatario.
Estos cambios están ligados a la finalización de la concesión por 20 años que tenía UNE, que comenzó el 1 de enero de 2006 con la operación de todos los trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín y que para 2011 se extendió a las fotodetecciones.
La finalización del convenio 5400000003 de 2006 será este 31 de diciembre, luego de que la Alcaldía de Medellín le anunciara a esta compañía de telecomunicaciones que no renovará este convenio. A partir del 1 de enero de 2026 el manejo de todo este sistema quedará a cargo de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), la misma que administra más de 3.2000 cámaras de seguridad y 120 de reconocimiento de placas de la ciudad.
“Las fotodetecciones no se acaban. El 1 de enero de 2026, cuando tengamos nosotros ya el control total del sistema, lo que queremos es prevenir y no multar, que salvemos vidas, no que las personas caigan en las cámaras para tener más recursos”, señaló el mandatario distrital.
La administración de estas cámaras a través de la ESU se hará mediante un convenio interadministrativo, el cual ya fue verificado y cuenta con todas las reglamentaciones legales para evitar líos, aseguró el alcalde Gutiérrez.
