Un “estadio de talla mundial”: a estos gigantes de América se asemeja el que será el nuevo Atanasio Girardot

La imagen digital que recrea la representación realista de lo que será el remodelado estadio Atanasio Girardot impacta. “Vamos a tener un estadio talla mundial”, así expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en la presentación de la obra. De esta manera, el escenario promete convertirse en un ícono de la arquitectura deportiva en América Latina. El proyecto, que se espera esté listo hacia finales de 2027, contará con una capacidad para 60.000 espectadores, silletería en todas las tribunas y una cubierta de más de 31.000 metros cuadrados que protegerá completamente a los asistentes del sol y la lluvia. “Pero lo mejor es tener un comportamiento de talla mundial, que nos respetemos entre nosotros, que el hecho de ser hinchas de uno u otro equipo jamás sea motivo para agredirnos, que Medellín se convierta en el ejemplo a nivel mundial del fútbol en paz”, continuó el mandatario antes de dar detalles del mega proyecto, anhelado desde hace varios años en la capital paisa.

El Atanasio, que en la actualidad puede albergar 45.200 espectadores, se convertirá en el más grande de Colombia, superando al Metropolitano de Barranquilla, que tiene un aforo para 49.000 aficionados y donde juega la Selección Colombia, así como el de Palmaseca, de Cali, que puede recibir 52.000 personas. Alejandro Restrepo Montoya, director de arquitectura y urbanismo de la ciudad, y quien lideró el diseño, le contó a El Colombiano que habían inspirado en estadios que fueron remodelados recientemente, entre ellos el Santiago Bernabéu de Madrid, Camp Nou de Barcelona, Allianz Arena de Múnich y el Monumental de Buenos Aires. Con el cambio del Atanasio, que tendrá una inversión total de $750.000 millones (100 % recursos públicos), al que se le incorporará además luces internas como los grandes escenarios del mundo, se marcará un antes y un después en la experiencia del hincha y en la versatilidad del escenario para eventos deportivos y culturales. Ante esto, ¿qué estadios en América ofrecen hoy algo similar a lo que se construirá en la capital paisa?

Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos

Capacidad: 71.000 espectadores. Tipo de cubierta: retráctil completa Techo móvil con paneles triangulares; luces internas 360° y pantallas gigantes alrededor de las gradas.

Allegiant Stadium, Las Vegas, EE. UU.

Capacidad: 65.000 asistentes. Tipo de cubierta: cerrado fijo Estructura climatizada, cubierta de acero y vidrio; iluminación interior LED de alto rendimiento.

SoFi Stadium, Los Ángeles, EE. UU.

Capacidad: 70.000 personas Tipo de cubierta: translúcida total Techo de ETFE que filtra la luz natural; pantalla ovalada interior de 360°, diseño ultramoderno.

Arena do Gremio, Porto Alegre, Brasil

Capacidad: 56.000 asistentes Tipo de cubierta: parcial con gran cobertura Es uno de los estadios más modernos de Sudamérica; protege casi todas las gradas y ofrece visión sin columnas.

Estadio BBVA (Rayados), Monterrey, México

Capacidad: 53.500 espectadores Tipo de cubierta: parcial Cubierta metálica ligera que protege la mayoría del público; vistas panorámicas y gran confort.

BC Place Vancouver, Canadá

Capacidad: 54.500 personas Tipo de cubierta: retráctil Techo que se abre o cierra según el clima; experiencia “indoor” para fútbol y conciertos.

Estadio Único, La Plata, Argentina

Capacidad: 53.000 personas. Tipo de cubierta: estructura tensil (membrana PTFE) que protege buena parte de las gradas.

Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina