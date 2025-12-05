La campeona Argentina chocará con Austria, Argelia y Jordania en Grupo J del Mundial

La selección de Argentina se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J de la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, en el inicio de la defensa del título logrado en Catar.

La Albiceleste estrenará su corona frente a Argelia, en un debut marcado por la esperada presencia de su capitán y emblema, Lionel Messi.

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que “no hay rival fácil” y que no da “nada por descontado” tras el sorteo.

Sobre Argelia, Scaloni señaló: “Es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países”.

El argentino recordó que conoce al técnico de esa selección, Vladimir Petković: “Me dirigió en Lazio y es un gran entrenador”, dijo en declaraciones al canal Telefe tras el sorteo.

Frente a Austria indicó que “hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también”.

Respecto a Jordania afirmó: “No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será”.