x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La campeona Argentina chocará con Austria, Argelia y Jordania en Grupo J del Mundial

A la Selección Argentina le tocó aparentemente un grupo fácil en el Mundial de 2026, donde defenderá el título logrado en Catar-2022.

  • Lionel Messi tendrá la oportunidad de alcanzar en Norteamérica-2026 un récord de seis Mundiales disputados. FOTO AFP
    Lionel Messi tendrá la oportunidad de alcanzar en Norteamérica-2026 un récord de seis Mundiales disputados. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La selección de Argentina se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J de la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, en el inicio de la defensa del título logrado en Catar.

La Albiceleste estrenará su corona frente a Argelia, en un debut marcado por la esperada presencia de su capitán y emblema, Lionel Messi.

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que “no hay rival fácil” y que no da “nada por descontado” tras el sorteo.

Sobre Argelia, Scaloni señaló: “Es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países”.

El argentino recordó que conoce al técnico de esa selección, Vladimir Petković: “Me dirigió en Lazio y es un gran entrenador”, dijo en declaraciones al canal Telefe tras el sorteo.

Frente a Austria indicó que “hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también”.

Respecto a Jordania afirmó: “No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será”.

Si la Albiceleste se clasifica en su grupo deberá enfrentar en dieciseisavos de final al segundo clasificado del grupo H, integrado entre otros por España y Uruguay.

“Es un grupo difícil, un cruce difícil si es así. Pero primero hay que pasar, después ya se verá”, dijo el entrenador argentino.

COmo entrenador del campeón vigente, Scaloni fue el encargado de subir al escenario cargando en sus manos enguantadas el icónico trofeo del Mundial, en el inicio de la ceremonia.

Allí se refirió brevemente a la histórica final con Francia en Lusail que se definió por penales: “Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo”, dijo.

“Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, intentar seguir compitiendo y no dar nada por perdido”, añadió.

Al llegar a Estados Unidos para el sorteo, Scaloni se había referido a la eventual presencia de Lionel Messi (38) en el Mundial: “Lo decidirá él y nosotros acompañaremos la decisión que tome”, señaló.

“Bastante maduro es y se ha ganado poder decidir”, añadió.

En la previa del sorteo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo que está negociando para extender el contrato de Scaloni y su cuerpo técnico hasta 2030: “Va a haber renovación seguramente”, manifestó en Telefe.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida