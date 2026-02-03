Fotos | Petro salió de la Casa Blanca hasta con gorra de Trump y libro firmado: “eres genial”

Después del encuentro político y de las fotos oficiales, apareció el detalle que dice más de lo que parece. Un libro. “Trump: The Art of the Deal”. La portada es conocida, casi un ícono: tapa negra, letras doradas, la imagen del entonces empresario convertido en marca. El presidente Gustavo Petro dio a conocer la fotografía del libro que le regaló autografiado el mandatario estadounidense con la leyenda: “you are great (tú eres genial)”. El regalo fue compartido por Petro en su cuenta de X con un mensaje muy particular: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Ese libro —no un folleto ni un cuadernillo protocolario— fue uno de los regalos que recibió el presidente Gustavo Petro tras la reunión privada en la Casa Blanca. En otras imágenes conocidas tras el encuentro, el presidente Gustavo Petro aparece junto al embajador Daniel García-Peña sosteniendo varias gorras rojas con la famosa consigna de Donald Trump, Make America Great Again. En la rueda de prensa ofrecida por el presidente Petro, en la tarde de este martes, el mandatario contó una anécdota cuando le entregaron la gorra: “Le puse una ‘s’ a América y le dije hagamos grandes las Américas”. “El regalo que me dio, la gorra roja con la frase Make America Great, yo la convertí en español y, con un esfero, le agregué una “s”: “Hacer las Américas grandes”. Porque eso no se puede hacer de otra manera que desde el respeto entre dos civilizaciones distintas. América Latina es diversa. La civilización que aquí se ha construido es diversa también, compleja y difícil, como lo han sido todas las civilizaciones. Hacer las Américas grandes solo es posible si ese encuentro se funda en el respeto y en un pacto por la vida”, afirmó el mandatario de los colombianos. De igual manera, recibió algunos medallones con la frase: “Seal of the United States”. El reglao que me dio la gorrar roja hacer america grande en español yo con un esfero le puse la S “hacer las américas grandes” y eso no se puede hacer sino es sobre el respeto de dos civilizaciones diferentes, america latina es una diversa y la civilizacion que aqui seha venido cosntruyendo diversa y dificl como todas las civilizaciones esto es un pacto por la vida.

En la fotografía, Petro sonríe mientras sostiene los accesorios, convertidos desde hace años en un símbolo recurrente del trumpismo. No se trata de un objeto menor: las gorras han sido utilizadas de manera sistemática por el mandatario estadounidense tanto en actos oficiales como, sobre todo, durante sus campañas políticas, donde funcionan como emblema identitario y mensaje político condensado.

El escrito traduce: “Gustavo. Un gran honor. Adoro a Colombia. Donald J Trump”. Foto: Presidencia.

Otro de los gestos que dejó ver el tono del cierre de la reunión fue la entrega de una fotografía oficial enmarcada, acompañada de una dedicatoria manuscrita de Donald Trump. En la imagen, el mandatario estadounidense aparece estrechando la mano de Gustavo Petro en uno de los salones de la Casa Blanca, una escena cuidadosamente compuesta y pensada para perdurar.

A la izquierda, sobre papel membretado de la Casa Blanca, Trump escribió: “Gustavo — A great honor — I love Colombia (Gustavo. Un gran honor. Adoro a Colombia. Donald J Trump)”, seguido de su firma amplia y enfática.

Petro y Trump reunidos

Más que un recuerdo protocolario, el obsequio funciona como un mensaje personal y político: un cierre cordial, calculado, que contrasta con las tensiones previas y que busca fijar en imagen y tinta un momento de entendimiento entre dos líderes de estilos profundamente distintos. A las 11:00 a. m. en Washington comenzó la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump.