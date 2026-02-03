Este es el colombiano que va por un premio Óscar tras documentar la guerra en Ucrania

Juan Arredondo dice que Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, el documental por el que está nominado a los Óscar 2026, es “el último proyecto que uno quisiera hacer”. Y no por la dificultad técnica o por los reveses propios de cualquier producción, sino porque este trabajo de 37 minutos es la historia de la pérdida –pero también de la vida– de quien fue su amigo y colega, el documentalista Brent Renaud.
Lea: Detuvieron en Irán a Mehdi Mahmoundian, guionista de la película Fue Solo Un Accidente, nominada a los Óscar
Compitiendo por el premio en la categoría de Mejor Cortometraje Documental, este trabajo sigue la historia del primer periodista estadounidense asesinado en 2022 en la guerra entre Ucrania y Rusia, mientras desempeñaba su oficio. El 13 de marzo, en Irpín –una ciudad ubicada a pocos minutos de Kiev–, el fotoperiodista colombiano fue víctima de un atentado junto a Renaud, en el que este último falleció tras recibir un disparo en el cuello.
Armado con una cámara, dirigido por Daniel Renaud, hermano del periodista, y producido por él y Arredondo, además de narrar la vida de Brent, es también una reflexión sobre el periodismo y, por ende, de la democracia. EL COLOMBIANO conversó con Arredondo.