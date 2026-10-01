La Alcaldía de Medellín quiere crear 162 cargos nuevos y se abrió debate

La Alcaldía de Medellín está preparando una reforma en su estructura administrativa que será la de mayor alcance en la última década. Luego de que el municipio pasara a ser un distrito en 2023, y varios de sus problemas ganaran terreno, el gobierno local está buscando adaptarse por varios frentes. Sin embargo, tal como ha ocurrido en reformas anteriores, la discusión no ha estado exenta de polémica y ya ha generado reacciones divididas en varios sectores políticos. Le puede interesar: “160 cargos nuevos en año electoral que costarían $16.697 millones”: polémica por proyecto de acuerdo en Medellín Mientras la Alcaldía señala que los cambios están respaldados por un estudio que lleva más de un año formulándose con rigor, los críticos consideran que el proyecto le estaría abriendo la puerta a un incremento en los gastos de funcionamiento del gobierno, justo cuando en el país se discute la urgencia de reducir el tamaño del Estado y concentrar los recursos públicos en inversión.

La gran reforma en diez años

El inicio de la discusión se remonta al pasado 4 de septiembre, cuando la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, radicó ante el Concejo el Proyecto de Acuerdo 107. El documento, que tiene más de 400 páginas sin contar con sus estudios técnicos y otros conceptos, formula varios cambios en la estructura de la Alcaldía, entre ellos la creación de 162 empleos nuevos de diferentes niveles.

Entre los cargos que se proponen, en su mayor parte de carrera administrativa, hay bomberos, agentes de tránsito, profesionales, así como una docena de empleos de libre nombramiento y remoción. Si bien el documento apenas está en etapa de estudio —lo que significa que ni siquiera ha llegado a votación en comisión para luego ir a plenaria— algunos apartes de la iniciativa ya despertaron discusión. Una de las voces más críticas provino del Congreso de la República, luego de que la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, publicara una tabla con los cargos que se crearían y acompañada de varios cuestionamientos. Lea además: ¿La capacidad de control territorial de Medellín se quedó en el siglo pasado? “En tiempos de desafío fiscal, y de necesidad de austeridad, esta expansión burocrática es inaceptable. El Distrito ya gasta $780.324 millones en nómina, el 62% de los gastos de funcionamiento, y no es comprensible que mientras damos la pelea a nivel nacional para reducir el costo burocrático, a nivel local se tramite un aumento de la nómina”, expresó.

La Alcaldía responde

A raíz del debate, la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Cristina Nicholls Villa, defendió el proyecto y sostuvo que varias razones llevaron a formularlo. En primer lugar señaló que desde que Medellín pasó de ser un municipio a un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, una de las principales implicaciones de ese cambio es que el gobierno local deberá asumir funciones nuevas. “Por ejemplo, Medellín debe asumir la mayoría de las tareas de inspección, vigilancia y control que hoy hace la Seccional de Salud de Antioquia. También tenemos que recibir el archivo distrital”, señaló, anotando que esas nuevas tareas obligan a la Alcaldía a adaptarse.

En ese mismo aspecto, la secretaria señaló que Medellín también necesita funcionarios que acompañen la operación de la cárcel de sindicados que se construye en San Cristóbal y nuevas personas para acompañar el nuevo C5i que también se construye, conocido como el “Pentágono de Medellín”. En tercer lugar señaló que la última reforma administrativa de gran envergadura que se adelantó en la ciudad data de hace 12 años, un momento en el que la construcción de barrios de invasión no estaba tan desbordado. Asimismo, agregó que en los últimos años la ciudadanía pide que haya más agentes de tránsito y hay una necesidad latente de fortalecer el cuerpo de bomberos. “Nosotros con esta reforma estamos planteándole a la ciudad crear 162 empleos. De esos, 150, es decir, el 92,6%, son empleos de carrera administrativa. Desde el nivel asistencial que son los bomberos, desde el nivel técnico que son los agentes de tránsito, hasta profesionales especializados, profesionales universitarios, líderes de programa y líderes de proyectos. Son 150 empleos de carrera y son solamente 12 empleos de libre nombramiento y remoción”, dijo la funcionaria. Le puede interesar: Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe Dentro de los de carrera, desglosó, hay por ejemplo 60 agentes de tránsito nuevos, 40 bomberos y 2 inspectores de convivencia y paz que van a tener destinación específica para turismo. Sobre los 12 empleos de carrera, apuntó que se trata de un corregidor adjunto para San Cristóbal, encargado de reforzar los controles a las construcciones ilegales; líderes de programa que ayuden al manejo de los centros de detención de personas; y otros tres líderes que se ubicarán en la Secretaría de Salud de Medellín, que liderarán ese relevo de funciones entre la Seccional y el Distrito. Ante los cuestionamientos por los costos, Nicholls Villa precisó que para reducir el impacto de la creación de los cargos, este proceso se ideó de manera escalonada. “En una primera fase que planteamos y que queremos llevar a cabo en el 2026, de esos 162 cargos vamos a crear 102 empleos. Y esos 102 empleos que vamos a crear en el 2026 son los 60 agentes de tránsito, los 40 bomberos y los dos inspectores de convivencia y paz que van a tener destinación específica para turismo. Esas creaciones del 2026 nos valen $3.230 millones. Y para el 2027 las creaciones son 60 nuevos empleos. ¿Y ahí qué va a estar? Los 12 de libre nombramiento y remoción, y los 48 de carrera administrativa. El costo para esos 12 meses para el año 2027 son $12.012 millones”, aclaró. Por otro lado, la funcionaria también se refirió a los cuestionamientos que se han formulado por las remuneraciones que recibirían especialmente los funcionarios de libre nombramiento y remoción. “Los salarios de los directores técnicos están alrededor de los $7 millones, no $27 millones como se ha planteado”, expresó, agregando que, además de los nuevos 162 cargos, la reforma también plantea la optimización de funciones de 700 empleados.

Bloque de preguntas y respuestas