Afinia necesita salvavidas de $1,2 billones para evitar un apagón en la Costa Caribe

Antes de que termine este año, Afinia necesita un salvavidas de $1,2 billones para que no haya un racionamiento de energía en la Costa Caribe por problemas financieros.
El dato fue entregado este fin de semana por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla para conversar con el presidente Abelardo de la Espriella de la situación financiera de esa filial del Grupo EPM.
La crisis no es nueva y ese fue precisamente el motivo que, según el alcalde, lo llevó a pedir un espacio tanto con el presidente, como con la ministra de Minas y Energía y el ministro de Hacienda.
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Pese a que el mandatario distrital no entró en mayores detalles de las fórmulas que próximamente anunciaría el Gobierno Nacional al respecto, no suavizó su preocupación por la carga que Afinia está representando para EPM, que tasó en $1,5 billones todos los años.
Gutiérrez insistió que, de no resolverse problemas de fondo como la cultura de pago en varios municipios y los robos de energía, la prestación del servicio nunca será viable financieramente para ningún operador.