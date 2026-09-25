“160 cargos nuevos en año electoral que costarían $16.697 millones”: polémica por proyecto de acuerdo en Medellín

Sin haber iniciado su análisis y debate en el Concejo de Medellín, el proyecto radicado por la Alcaldía, con el que busca redefinir su estructura administrativa, ya suscita una intensa polémica.

Y es que, según la denuncia realizada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, dicha iniciativa trae 160 cargos nuevos este año, que es electoral, y que le costarían 16.697 millones de pesos a la ciudad.

Según la parlamentaria, de estos 160 cargos, 102 corresponderían a agentes de tránsito, bomberos e inspectores de policía. “Este primer bloque, aunque exige una revisión detallada, hasta cierta medida se puede entender que le costaría al menos $4.685 millones anuales”, consideró.

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El propósito principal del proyecto, según se puede leer en el documento, es organizar las dependencias y entidades descentralizadas del gobierno local para optimizar la gestión pública municipal bajo un marco legal establecido.

Para lograrlo, la Administración Distrital detalla el ámbito de aplicación, abarcando tanto a los funcionarios públicos como a aquellas entidades que ejerzan funciones administrativas dentro de la ciudad.

Es decir, en un primer punto, tiene como objeto fijar la estructura, organización y funcionamiento de la Administración del Distrito, fundamentado en las competencias otorgadas al Concejo Distrital por la Constitución Política, la Ley 1617 de 2013, la Ley 2286 de 2023 y demás normas concordantes.

Además, determina que la normativa que aplica a los organismos y dependencias del nivel central, a las entidades descentralizadas de orden distrital, a los servidores públicos de la Administración Distrital y, en lo pertinente, a los particulares que desempeñen funciones administrativas de acuerdo con la ley.

Esto es que el proyecto es una especie de hoja de ruta jurídica que moderniza el aparato gubernamental para adaptarlo a las nuevas necesidades de innovación y desarrollo del territorio.

No obstante, para la senadora Posada, lo que trae esta propuesta es una carga burocrática injustificable, más en los “tiempos actuales de desafío fiscal y necesidad de austeridad”.

“El Distrito ya gasta $780.324 millones en nómina, el 62% de los gastos de funcionamiento, y no es comprensible que mientras damos la pelea a nivel nacional para reducir el costo burocrático, a nivel local se tramite un aumento de la nómina”, anotó Posada.

La senadora, entre tanto, enfatizó que el proyecto trae 60 cargos nuevos en el Distrito, de perfiles mayoritariamente altos, que nos costarían $12.012 millones anuales.

“Por ejemplo, ¿realmente Medellín necesita siete directores técnicos nuevos con un salario de 27 millones de pesos mensuales cada uno?”, cuestionó.

El presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, señaló que este es uno de varios proyectos que están generando debate actualmente: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la reforma administrativa, el estatuto tributario y el presupuesto de 2027.

”No son 160 cargos de burocracia. Son 162 empleos. De esos, 150 se proveen por carrera administrativa, con las listas de elegibles que ya tenemos del concurso de méritos Antioquia 3: 60 agentes de tránsito, 40 bomberos, inspectores y personal de carrera para las nuevas competencias del Distrito. Solo 12 son de libre nombramiento y remoción”, afirmó De Bedout.

El concejal, a su vez, recalcó que el costo neto del estudio técnico es $15.243 millones. En ese mismo estudio, agregó, ya está descontada la supresión de 12 registros de trabajador oficial no provistos.

“De los 879 cargos que mueve la reforma, 717 ya están en la planta. Se reorganizan. Es cumplir la ley y dotar a la ciudad de la gente que opera en la calle y de la estructura mínima que un distrito tiene que tener”, aseveró De Bedout.

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