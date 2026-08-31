Tras alertas de la Procuraduría, frenan millonario contrato para modernizar hospital en Tolima con vínculo con Guillermo Jaramillo

Suspendido quedó un proyecto por más de $79.000 millones destinado a ampliar, reforzar y modernizar el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, en Líbano (Tolima). Así están las cosas luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara dos advertencias sobre posibles deficiencias en la planeación y documentación técnica del proceso contractual.
El caso ha tenido especial atención de los entes de control por los vínculos del centro asistencial con la familia del exministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Lo anterior debido a que el hospital lleva el nombre de su padre, Alfonso Jaramillo Salazar, quien fue uno de los impulsores de la institución prestadora de servicios. Precisamente, mientras se instalaba un busto en su homenaje, los directivos del centro médico avanzaban en el proceso para ejecutar las millonarias obras.
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Según reveló el periódico El Tiempo, el Ministerio de Salud —bajo las órdenes del Gobierno Petro— había considerado que el proyecto tenía alcance de “impacto nacional”. Tanto así que el 1 de julio de 2026 la cartera emitió un concepto técnico favorable y autorizó al hospital para continuar con los procedimientos necesarios para contratar las obras. Sin embargo, el proceso comenzó a ser cuestionado por la Procuraduría. Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con la ausencia de información suficiente para respaldar los estudios y diseños que sustentaban la intervención física del hospital.