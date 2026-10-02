Hallaron en una fosa, 6 meses después, los cuerpos de tío y sobrino asesinados por las disidencias tras aceptar un trabajo en Briceño

El 2 de abril de 2026, Alex Fernando Posada Durango, de 27 años, y su tío Jhon Hernán Durango, de 41, salieron de Medellín hacia el Norte de Antioquia. Eran oriundos de San Andrés de Cuerquia y pensaban pasar la Semana Santa allá, pero antes de llegar les surgió un contrato: construir un invernadero en el municipio vecino de Briceño. Aceptaron. Pero, lamentablemente, fue la última decisión que tomaron.
Según cuenta la familia, ese mismo día dejaron de dar señales de vida. Solo supieron después que habían caído en poder del Frente 36 de las disidencias de las Farc, que para esa época era comandado en la zona por alias ‘Primo Gay’.
Entérese: Lo que hay detrás de las amenazas de disidencias a tres alcaldes del Norte de Antioquia
Los ilegales los habrían retenido, ejecutado y enterrado en la vereda Palmichal, la misma en donde ocurrió, meses después, el crimen contra el periodista Mateo Pérez Rueda también a manos de esta subestructura de las disidencias.
Después de ejecutar el crimen, llamaron a la hermana de uno de ellos por videollamada para mostrárselos amarrados y comunicarle que estaban muertos, que los habían enterrado y que los cuerpos no los iban a entregar.
”A ellos los mataron el 2 de abril. A la hermana de él fue quien recibió la noticia. A ella le marcaron por videollamada y se los mostraron incluso cuando los tenían amarrados. Y le dijeron que los habían matado, que los habían enterrado y que los cuerpos no los iban a entregar”, relató una pariente que pidió reservar su identidad.
Seis meses después, este jueves 1 de octubre, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional lograron exhumar los cuerpos en la vereda Palmichal de Briceño.
Según informaron las autoridades, fue posible gracias a información suministrada por personas desmovilizadas que conocían el lugar exacto donde habían sido enterrados. La familia podrá ahora sepultarlos y hacer el duelo que lleva siete meses esperando.