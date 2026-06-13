Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

Este viernes 12 de junio, sobre las 11:05 de la noche, el Ejército Nacional capturó en el peaje de Flandes (Tolima) a alias Víctor Chalá, señalado de ser el responsable de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 7 de mayo pasado en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. La captura se dio por orden judicial, por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. Cinco personas más fueron detenidas en flagrancia por porte ilegal de armas. Siga leyendo: En el pueblo donde mataron al periodista Mateo Pérez los ilegales dicen quién habla y quién entra y sale

Alias Víctor Chalá acumula una trayectoria criminal de aproximadamente diez años dentro de las estructuras del GAO-r (Grupo Armado Organizado Residual) conocidas como las disidencias Farc-EP, específicamente la Estructura 36 y el Estado Mayor Central Bloque Magdalena (Embf). En 2024 fungía como cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez del EMBF. En abril de 2026, apenas semanas antes del crimen, fue designado cabecilla de la comisión armada que opera en Briceño, municipio del norte antioqueño históricamente golpeado por el conflicto armado. Según el Ejército, Víctor Chalá era además hombre de confianza de alias Primo Gay, un mando superior de la estructura ilegal en la zona.

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El crimen que conmocionó al periodismo colombiano

El pasado 7 de mayo, Mateo Pérez Rueda fue desaparecido y luego asesinado en la vereda Palmichal, municipio de Briceño. El periodista trabajaba en esa zona del norte antioqueño, una región donde las disidencias Farc mantienen presencia y control territorial. Las autoridades señalan que fue Víctor Chalá quien ordenó y participó directamente en ese crimen, que generó rechazo del gremio periodístico y de organizaciones de libertad de prensa en Colombia. Además de la captura por orden judicial de alias Víctor Chalá, cinco personas más fueron detenidas en el mismo peaje de Flandes en flagrancia por fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. El material incautado da cuenta del poder de fuego que transportaban 4 pistolas calibre 9 mm, 8 proveedores (cargadores), 115 cartuchos 9 mm, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y 7 teléfonos celulares. En contexto: En video | Así fue la huida en motocicleta de alias Chala, herido tras combates en Briceño, Antioquia

La actividad fue coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN-GRATE) y el Departamento de Policía de Tolima con su Grupo Especial (DETOL-GOES). La captura se produjo en Flandes, municipio del centro del Tolima, lo que indica que el cabecilla intentaba moverse fuera de su zona de operaciones en Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no tardó en pronunciarse. A través de un video, celebró la captura y lanzó una advertencia al Gobierno Nacional: “¡Que ahora no lo vaya a soltar Petro! Fue capturado por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía, en el Tolima, alias ‘Chalá’, el sicario de Calarcá Farc y responsable, entre otros, del asesinato del periodista de Yarumal Mateo Pérez”. El gobernador reveló que la Gobernación de Antioquia publicó una recompensa de 300 millones de pesos para quien aportara información sobre el paradero del cabecilla. Esa información resultó clave para rastrear a alias Chalá hasta Flandes, en el Tolima, donde fue detenido cuando ya había abandonado el departamento. La Gobernación de Antioquia lo identificó, además, como sicario del frente Calarcá de las Farc disidentes, estructura que opera en la subregión del norte antioqueño.