Alex Saab extraditado hacia Estados Unidos

En una carta que está en poder de su esposa, Camila Fabri, Saab aseguró que no tiene "nada que colaborar" con Estados Unidos.

"No he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a EE. UU. en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)", dice la carta. Su esposa, que leyó la misiva durante una protesta para pedir la liberación de su esposo, afirmó que Saab escribió el texto antes de ser extraditado.

"Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de Venezuela", dice el escrito, que agrega que no es un "suicida". Agregó que si le pasa algo, será un asesinato.

Saab señaló, además, que le fueron violados todos sus derechos, y reiteró que fue "secuestrado" física y psicológicamente” por los gobiernos de EE. UU. y Cabo Verde.