Operativo Ecuador-EE. UU. abate a ‘Charlie’, señalado por narcotráfico y vinculado a disidencia de las Farc

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron el 23 de septiembre a un hombre identificado con el alias de ‘Charlie’, señalado por el Gobierno ecuatoriano como uno de sus objetivos militares de alto valor. El operativo se realizó en la provincia de Sucumbíos y contó con coordinación del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
Según el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ‘Charlie’ hacía parte de Los Choneros y también del Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Farc con presencia y operaciones relacionadas con el narcotráfico en Colombia.
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