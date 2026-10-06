Cayó “El Tanque”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Las autoridades mexicanas detuvieron a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y miembro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización criminal.
La captura fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que Cazarín lideraba operaciones del CJNG en varios estados del sur de México. Según la información suministrada, sus actividades estaban vinculadas con Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.