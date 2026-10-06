¿Nacen los D1 “premium”? Estas son las 10 tiendas que estrenaron el nuevo diseño que se viralizó en TikTok

Durante años, entrar a Tiendas D1 ha significado encontrarse con una fórmula fácilmente reconocible: pisos claros, estanterías funcionales, productos exhibidos en cajas y una ambientación pensada para mantener bajos los costos de operación y, con ello, los precios.
Pero en algunos puntos de Colombia esa imagen empezó a cambiar.
En los últimos días, videos publicados en TikTok mostraron tiendas D1 con pisos de apariencia amaderada, iluminación cálida, estanterías oscuras, grandes ventanales y un logo metálico que poco se parece al aspecto tradicional de la cadena. Las imágenes rápidamente abrieron una conversación entre consumidores: ¿D1 está creando tiendas “premium”?
La respuesta, al menos por ahora, es que la compañía no las ha denominado así. Lo que sí existe es un nuevo diseño de tienda que ya funciona en 10 establecimientos identificados en Colombia, varios de ellos ubicados en zonas comerciales de alta valorización.
Y hay un detalle que mantiene intacta la esencia del negocio: los productos y los precios continúan bajo la misma propuesta de descuento duro que caracteriza a D1.
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