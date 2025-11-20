Alias Gabriela, implicada en magnicidio de Miguel Uribe, es acusada por planear un atentado con bomba en Bogotá

La Fiscalía abrió un nuevo frente de judicialización contra Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, actualmente detenida por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta vez, el ente acusador la señala de haber planeado y coordinado un atentado terrorista que no llegó a ejecutarse en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Martínez se habría reunido con otras personas para ejecutar el ataque el pasado 3 de junio. Asumió la logística criminal, realizó vigilancias en la zona seleccionada, recibió una bomba tipo lapa con su detonador, la transportó y la entregó a un adolescente encargado de instalarla. El plan se frustró por la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, lo que llevó al menor a desistir.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de terrorismo, el cual no aceptó.

Alias Gabriela permanecerá privada de la libertad mientras avanza este nuevo proceso, que se suma al expediente por el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el occidente de la capital.

En ambos expedientes, tanto en el atentado frustrado en Bogotá como en el magnicidio de Miguel Uribe, la Fiscalía atribuye a alias Gabriela un rol operativo similar. Ser el enlace que ejecutaba la logística criminal.

Según los investigadores, Martínez Martínez fue la encargada de transportar a los autores materiales, moverlos por los puntos estratégicos, entregar información clave a los determinadores del ataque y asegurar que cada fase del plan quedara coordinada. Su función, indican las autoridades, habría sido la de una pieza bisagra entre quienes ordenaban los hechos y quienes los llevaban a cabo.

La decisión se conoce un día después de que la Fiscalía acusara también a alias El Costeño, otro implicado en el caso Uribe, por un crimen ocurrido en Medellín, lo que refleja la ampliación de las líneas de investigación alrededor del magnicidio.

