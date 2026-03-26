Renunció viceministro de MinIgualdad tras denuncia por enviar foto íntima a subalterna

Un nuevo caso de presunto caso de acoso sexual llega al Gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, involucraría al exviceministro de Igualdad, Axcan Duque, quien renunció apenas se conoció esta denuncia. Según la información conocida, un testimonio dado ante el Comité de Convivencia alerta que el funcionario, encargado de la Oficina Jurídica, le envió una foto con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento. El chat junto a la fotografía fueron publicados por la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, quien ayudó a hacerle eco a la denuncia. “Estos presuntos abusos no pueden suceder. !Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres! El Gobierno del cambio terminó siendo la mentira más grande de la historia”, dijo. Lea aquí: Del chiste de ‘Matador’ al prontuario del poder: los casos de violencia de género y acoso que rodean al Gobierno Petro En la conversación, la denunciante le envía una presentación de power ponit sobre proyectos de ley prioritarios para el gobierno. Al día siguiente, Duque habría contestado con un link de TikTok y una fotografía de él completamente desanudo.

La respuesta de la víctima fue: “Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero que no me vuelva a enviar contenido de este tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”. Tras el mensaje, la víctima puso la denuncia ante el Comité de Convivencia del Ministerio.

Valencia pidió con carácter urgente a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación que tomen medidas inmediatas para proteger a la denunciante. En concreto, solicitó que se le permita trabajar desde casa, con el fin de evitar que continúe bajo la supervisión del Viceministro mientras avanzan las investigaciones. Horas después de esto, Duque renunció a su cargo. Según el funcionario, todo se trataría de un error. Dijo que la fotografía era para su compañera sentimental y terminó por equivocación en el chat de la subalterna. Amplíe información: “Se llegó a atribuir mi malestar a ‘un tema hormonal’”: los reclamos de funcionaria de MinIgualdad presuntamente acosada Al apartarse del cargo, dijo que lo hizo por “coherencia” con el proyecto político, y que se defenderá ante las autoridades competentes.

Valencia se pronunció al respecto. “Así tiene que ser. A las mujeres no se les acosa. Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno”, dijo, y añadió: “En el Ministerio del derroche, la nómina paralela gigante y la ejecución paupérrima, los funcionarios también serían víctimas de acoso”. Lea también: Las veces en que Petro ha defendido a presuntos acosadores y maltratadores de mujeres al interior de su Gobierno

Casos de presunto acoso en el Ministerio de la Igualdad

No es el primer caso de presunto acoso laboral o sexual en el Ministerio de la Igualdad. El 19 de febrero de 2025, la exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo, tuvo que renunciar a su cargo en el ministerio a principios de aquel mes luego de sufrir presunto acoso entre julio y agosto de 2024 por parte de quien era su jefe, Nelson Lemus, viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos.

Nelson Lemus. Foto: MinIgualdad

“Su jefe empezó a mostrarse ‘cariñoso’ con ella, le hablaba al oído, la abrazaba de forma melosa y en una ocasión le expresó que le ‘simpatizaba’”, señala la denuncia que recoge el portal Cuestión Pública, que advierte que la situación fue puesta en conocimiento de una de las asesoras de confianza de Lemus, quien le restó importancia a lo sucedido. “No te preocupes, él es así. Es más, si el vice te invita a su apartamento en algún momento, no te asustes. Yo he ido allá y a veces trabajamos mejor que en la oficina”, le habría respondido la asesora. Lea también: Caracol Televisión anunció “investigación independiente” por presunto acoso sexual; una exmagistrada auxiliar asumirá los casos Incluso, en algún punto le habría propuesto viajar solos a territorios para “trabajar”, y le propuso viajes y salidas por fuera de los parámetros laborales. Luego, el 23 de septiembre de 2025, las polémicas alrededor del Ministerio de la Igualdad volvieron tras conocerse que Támara Ospina Posse volvería al viceministerio de las mujeres tras ser denunciada por presuntos hechos de racismo y de acoso laboral.

Támara Ospina Posse junto al Presidente Petro. Foto: cortesía

Fueron al menos 14 denuncias las interpuestas ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el mismo Ministerio acerca de comportamientos que Posse habría tenido. Lea más: Tamara Ospina-Posse volverá a MinIgualdad pese a denuncias por acoso laboral; así fue su salida y regreso a la entidad Jenny Liliana Pulido Velásquez, contratista del Consejo de Operaciones Públicas, acusó a Ospina-Posse, la entonces viceministra de las mujeres, de agredirla físicamente durante una reunión.

Según la denunciante, Ospina la golpeó en la boca con un teléfono celular tras alertar sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos para la participación de mujeres en la COP16. “La contratista representa a muchas mujeres que hoy sienten temor de denunciar. Esto es una contradicción inadmisible para una cartera que debe defender la igualdad y los derechos humanos”, declaró un funcionario identificado como Castañeda, quien fue testigo de la escena. En ese momento, Ospina Posse negó los señalamientos y sostuvo que todo respondía a una campaña de desprestigio en su contra. “No se me ha garantizado el debido proceso ni la presunción de inocencia”, afirmó. El tiempo pasa y las denuncias se siguen acumulando. En contexto: Tamara Ospina-Posse volverá a MinIgualdad pese a denuncias por acoso laboral; así fue su salida y regreso a la entidad

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