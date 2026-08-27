Icetex suspende cobro de créditos a más de 44.000 afectados por el terremoto: así puede acceder

La Junta Directiva del Icetex aprobó una serie de medidas para aliviar la situación financiera de los beneficiarios de créditos educativos en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La decisión, respaldada de manera unánime beneficiará a 44.411 estudiantes y egresados de los departamentos más golpeados por la emergencia. Las medidas incluyen la suspensión, durante tres meses, del cobro de los créditos, el congelamiento de los intereses corrientes y moratorios, y la suspensión de las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, así como del reporte a centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el traslado de las obligaciones a cobro.

¿Dónde se ubica la mayor cantidad de beneficiarios?

Las personas a las que se les dirige este beneficio se concentran en los departamentos declarados en emergencia tras el sismo. Estos son: Valle del Cauca, con 29.680 beneficiarios; Caldas, con 5.443; Risaralda, con 5.253; Quindío, con 3.267, y Chocó, con 768. La decisión se enmarca en los decretos 1171 del 11 de agosto de 2026, que declaró la situación de desastre de carácter nacional, y 1261 del 19 de agosto de 2026, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en respuesta a la catástrofe.

Según el Ministerio de Educación, las medidas buscan proteger la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el terremoto. La ministra Viviane Morales explicó que las decisiones fueron aprobadas por unanimidad en los cinco departamentos más impactados y las calificó como parte del esfuerzo del Gobierno Nacional por responder de la manera más eficaz posible a las personas afectadas por la emergencia. Por su parte, el presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que la entidad acompaña a los beneficiarios con acciones concretas tras evaluar, junto con el Gobierno Nacional, el balance de afectación en la región, y afirmó que el paquete de medidas representa un esfuerzo económico importante para quienes han confiado en el Icetex para financiar sus estudios. “Los beneficiarios del ICETEX afectados por el terremoto no están solos. Desde la entidad los estamos acompañando con acciones reales”, confirmó en el comunicado que presentó la entidad. De manera complementaria, el Icetex amplió hasta el 15 de septiembre el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de 2026.

La entidad ofrecerá, además, acompañamiento personalizado a los estudiantes en sus trámites y diseñará una convocatoria especial de subvenciones para instituciones de educación superior ubicadas en las zonas afectadas, orientada a apoyar la recuperación de esos territorios. Estos alivios se suman a las medidas de apoyo que el Ministerio de Educación ya tenía previstas para este año, en las que la cartera destina 520.000 millones de pesos para financiar el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y las condonaciones por graduación de los usuarios del Icetex. Es importante mencionar que el Icetex precisó que las nuevas medidas se financiarán con recursos propios de la entidad y no afectan al beneficiario que decida no tomarlas. Quienes deseen seguir pagando su crédito con normalidad pueden hacerlo a través del portal transaccional de la entidad, y esos abonos se aplicarán directamente a capital. Las personas focalizadas que no quieran acogerse a los alivios deberán informarlo a través de los canales oficiales del Icetex (que se encuentran en www.icetex.gov.co). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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