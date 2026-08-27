En menos de una hora, Chocó registró tres sismos de hasta 4,4 de magnitud en la mañana de este jueves

El nuevo sismo ocurrió a las 11:21 a. m. en Istmina, Chocó, con una magnitud de 4,0 y una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro fue localizado a 18 kilómetros de Sipí, 47 kilómetros de Nóvita y 59 kilómetros de Medio San Juan. Este movimiento se registró 40 minutos después del sismo de magnitud 2,7 ocurrido a las 10:41 a. m. en Medio San Juan y 56 minutos después del temblor de 4,4 registrado a las 10:25 a. m. en Istmina. Los dos eventos de mayor magnitud de esta secuencia ocurrieron, además, en la misma zona de Istmina y tuvieron la misma profundidad de 43 kilómetros. Entérese: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente

Así ha sido la actividad sísmica este jueves

De acuerdo con el reporte emitido a las 10:25 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,4 en Istmina, Chocó, con una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro fue localizado a 17 kilómetros de Sipí, 49 kilómetros de Nóvita y 56 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca.

Once minutos después, a las 10:36 a. m., el SGC registró un movimiento de magnitud 3,4 en Venezuela, el epicentro fue ubicado a 55 kilómetros de Pueblo Nuevo-El Chivo. Cinco minutos después, a las 10:41 a. m., el SGC reportó otro movimiento, esta vez en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, de magnitud 2,7 y 42 kilómetros de profundidad. El epicentro también estuvo a 17 kilómetros de Sipí y a 48 kilómetros de El Dovio.

Así, entre el sismo de 4,4 en Istmina y el de 2,7 en Medio San Juan transcurrieron apenas 16 minutos, dos movimientos registrados en Chocó. El evento se suma a los ocho sismos registrados durante la madrugada y la mañana de este jueves en Panamá, Chocó y Santander, a los que se añade el movimiento de magnitud 3,4 reportado en Venezuela. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En los reportes preliminares de usuarios, algunas personas señalaron que el sismo de 4,4 se sintió con fuerza en Cali. El movimiento de Istmina, Chocó, es hasta este momento, el de mayor magnitud registrado este jueves en territorio colombiano. Lea también: Superfinanciera ordena alivios para deudores afectados por el terremoto: así funcionarán

El orden cronológico de los sismos reportados este 27 de agosto es:

1. 11:21 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 4,0, profundidad de 43 km. 2. 10:41 a. m. — Medio San Juan, Chocó: magnitud 2,7, profundidad de 42 km. 3. 10:36 a. m. — Venezuela: magnitud 3,4, superficial. 4. 10:25 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 4,4, profundidad de 43 km. 5. 7:46 a. m. — Simacota, Santander: magnitud 3,1, profundidad de 104 km.

6. 7:35 a. m. — San Vicente de Chucurí, Santander: magnitud 2,1, profundidad de 117 km. 7. 4:32 a. m. — Piedecuesta, Santander: magnitud 2,6, profundidad de 147 km. 8. 4:09 a. m. — Sipí, Chocó: magnitud 2,2, superficial. 9. 3:22 a. m. — Panamá: magnitud 2,8, superficial. Siga leyendo: Insólito video | El Senado sometió a votación si evacuaban, 40 minutos después del temblor de este miércoles; ¿ganó el sí o el no?

Bloque de preguntas y respuestas: