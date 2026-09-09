Álvaro Montero jugó contra Sao Paulo con el corazón roto por la muerte de su abuela

En el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores, La Bombonera fue el recinto donde se citaron dos históricos del continente: Boca Juniors y São Paulo. En el equipo local, el guardián del arco es el colombiano Álvaro Montero, quien en los últimos compromisos se va ganando poco a poco el cariño y la confianza de la fanaticada xeneize. Para este duelo, el guajiro de 31 años de edad llegaba con el corazón roto.
Horas antes de que el chileno Piero Maza sonara el silbato para el inicio del partido en Buenos Aires, el guardameta recibió la noticia del fallecimiento de su abuela. Cualquiera se derrumba con una pérdida de tal magnitud, más cuando se es tan cercano como era la relación de Montero con ella. A pesar de esto, el ex-Deportes Tolima se quedó en Argentina para afrontar el duelo ante el “Tricolor do Morumbi” y aportó desde su posición al triunfo bosterro.
“No trabajamos nada en particular con él, solo hablamos con la intención de que tenga los tiempos suficientes para que se adapte al mundo Boca. Hoy, antes del partido, falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación. Muchas veces la adaptación lleva su tiempo. Igual, cuando lo criticaban, tampoco tenían mucha razón. Ya sabe lo que opino yo. Tiene que estar tranquilo”, mencionó Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca en rueda de prensa.