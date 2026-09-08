Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Santa Fe no pudo con Vasco da Gama en El Campín en el duelo de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana

En el cuadro visitante jugaron los colombianos Marino Hinestroza y Johan Rojas.

  • Hugo Rodallega lideró a Santa Fe en el duelo ante Vasco da Gama por el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. FOTO COLPRENSA
    Hugo Rodallega lideró a Santa Fe en el duelo ante Vasco da Gama por el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. FOTO COLPRENSA
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Independiente Santa Fe no pudo vencer a Vasco da Gama en El Campín y el cuadro brasileño se llevó un empate 0-0 de Bogotá.

A segunda hora se medían Boca Juniors y Sao Paulo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco carioca, en puestos de descenso en la liga brasileña, pero instalado en semifinales de la Copa de Brasil, quedó de esta manera mejor parado para avanzar a la siguiente fase de la Sudamericana.

“Llevamos la definición de la eliminatoria para el segundo partido, como pretendíamos”, aseguró el DT del Vasco da Gama, Pedro Emanuel. “Hoy demostramos que estamos vivos en esta competición”.

También le puede interesar: Luis Díaz, nominado al Balón de Oro 2026: el colombiano aparece entre los 30 mejores del mundo

El vencedor de la serie, que se definirá el martes próximo en Río de Janeiro, chocará en semifinales contra el ganador de Boca-Sao Paulo.

Tras un primer tiempo anodino, el Santa Fe despertó en la segunda etapa y se fue en busca de la victoria en un colmado estadio El Campín.

El Cardenal estuvo a punto de conseguir el tanto de la victoria a los 67 minutos, cuando el atacante uruguayo Franco Fagúndez reventó el travesaño de la portería del Vasco da Gama.

Vea también: Video | Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos: gol y protagonismo ante Volos

En los últimos minutos, el una vez dirigido por el charrúa Pablo Repetto, que en octavos eliminó en épica tanda de penales de River Plate en Buenos Aires, bombardeó el área vascaína con centros pero no logró desnivelar.

El vencedor de la serie, que se definirá el martes próximo en Río de Janeiro, se medirá en semifinales contra el ganador de Boca-Sao Paulo, que se disputaba en la noche del martes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe?
El encuentro decisivo se disputará el próximo martes en Río de Janeiro, Brasil, donde se definirá cuál de los dos clubes clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
¿Qué resultado necesita Independiente Santa Fe en Río de Janeiro para clasificar a semifinales?
Santa Fe necesita ganar por cualquier marcador en territorio brasileño para avanzar directamente. Debido al empate 0-0 en la ida, una nueva igualdad obligaría a definir la serie por vías adicionales (como tiros desde el punto penal), mientras que una derrota lo dejaría eliminado.
¿Contra qué equipo se enfrentará el ganador de la serie entre Santa Fe y Vasco da Gama?
El vencedor de esta llave jugará en semifinales contra el clasificado de la serie de cuartos de final entre Boca Juniors de Argentina y São Paulo de Brasil.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos