En vivo | Titulares de Atlético Nacional y América para el duelo en Miami, que esta retrasado por mal clima

Atlético Nacional que se mide a América en Miami, Estados Unidos con el fin de recolectar fondos para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto que afectó varios departamentos de Colombia.

El técnico Lucas González definió la nómina de titulares del Verde que va con Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Ian Poveda, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

El partido que estaba previsto para iniciar a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, se va a retrasar mínimo 30 minutos, a la espera de que las autoridades confirmen el nuevo horario, ya que por mal tiempo, aún no se le permite a los jugadores saltar a la cancha a calentar.

Los aficionados, que también están en el lugar, aún no ha podido instalarse en las graderías debido a la fuerte lluvia que cae en el momento en el escenario donde se va a jugar el duelo.

Hay que recordar que este partido fue programado para ayudar a los damnificados del terremoto que afectó a varias regiones del país.