Abelardo “descongeló” a los militares: en un mes casi tumbó la “paz total”

Así como los tigres, Abelardo de la Espriella muerde sin amagar. El presidente ha revolcado por completo la política de seguridad del país y no ha dejado ni despabilar a sus adversarios.
Estos días desplazó sus trajes elegantes, la corbata y hasta la servilleta fina en el bolsillo, para ponerse la de tropero, con verde militar y pantalón de explorador. Ya demostró que su apuesta no es la negociación, sino la ofensiva. Una decisión que le ha traído aplausos y críticas a la par.
Tan cómodos estaban algunos con los ‘mimos’ del Gobierno anterior que los primeros golpes los cogieron con la guardia abajo. En apenas un mes, el nuevo mandatario puso sobre la mesa otra forma de enfrentar a las estructuras armadas y dejó claro que quienes desafíen al Estado tendrán que responder ante la Fuerza Pública. Así como le pasó a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, quien fue dado de baja la semana pasada en un operativo de la Policía en Riohacha. Antes de eso, se pavoneaba en redes sociales sin temor ni temblor.
Y con razón; hasta hace poco la orden para las Fuerzas Militares era mantenerse “congeladas”. Sin embargo, ahora el que se congele, pierde.
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El nuevo Gobierno cumple hoy su primer mes y ha pasado de todo. Un terremoto lo sacudió desde el primer día y, lejos de amilanarse, el mandatario “rugió”. Pero si hay algo que ha marcado estas primeras semanas es la seguridad y su apuesta por recuperar el control de los territorios, una mano dura que prometió durante toda la campaña.
Uno de los primeros frentes fue la llamada “Paz Total”, la política que Gustavo Petro convirtió en su principal bandera para enfrentar a los grupos armados a través de negociaciones y acercamientos. Varias de esas conversaciones llegaron a su fin y, con ellas, comenzaron a desmontarse algunas de las medidas que habían acompañado esos procesos.
Estocada final a la “Paz Total”
Durante el Gobierno Petro hubo nueve resoluciones de apertura de diálogos con diferentes estructuras armadas. Pero el panorama cambió en agosto. Ya fueron cerradas las conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En este último caso, además, sigue pendiente el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
A eso se sumaron las resoluciones ejecutivas 368 y 365 de 2026, con las que se confirmó el fin de las conversaciones con el Frente Comuneros del Sur y con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.