El multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia

El hijo de un multimillonario indio ofreció este martes acoger a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar, con el fin de evitar que sean sacrificados como planean las autoridades.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, pidió formalmente al gobierno colombiano en un comunicado que suspenda la decisión adoptada este mes de aplicar la eutanasia a esos animales, que han causado estragos en los ecosistemas de la nación suramericana.

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En su lugar, ofreció que se le permita una “reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente” en su centro de animales Vantara, en India. El enorme zoológico, situado en el estado noroccidental de Guyarat, se presenta como “uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo”.

Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India, Vantara ya alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales. Expertos han advertido repetidamente sobre el enorme número de animales acogidos por Vantara, incluida la importación de especies raras y en peligro crítico.