“Tenemos que ahorrar energía, el descalce entre oferta y demanda ya es del 5%”: Andesco

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, hizo un llamado para que el país ahorre por lo menos un 10% de energía en sus hogares, ya que se enfrenta un riesgo de apagón.
Lo primero para comprender el llamado del gremio es tener claro que, a raíz de la sequía del fenómeno climático de El Niño, los embalses de las plantas que generan energía eléctrica se están secando.
La otra realidad es que los hogares consumen más energía a medida que aumenta el calor. Eso, porque prenden con mayor frecuencia aires acondicionados y ventiladores para tratar de sobrellevar la incomodidad del aumento en la temperatura.
Es por esa razón que Andesco advierte que el desfase entre la energía que se oferta en el país y la demanda de los hogares ya tiene un desfase del 5%. La cuestión es que esa brecha crecería a medida que El Niño aumente su intensidad, algo que se proyecta para diciembre.
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“Tenemos que ahorrar por lo menos el 10%. El descalce que yo les cuento que existe entre oferta y demanda ya supera el 5%, por consiguiente, cualquier situación puede causar un apagón”, insistió Sánchez.