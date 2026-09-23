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“Tenemos que ahorrar energía, el descalce entre oferta y demanda ya es del 5%”: Andesco

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, advirtió que la demanda eléctrica ya supera la oferta disponible y pidió reducir el consumo, especialmente ante el menor nivel de los embalses.

  • Camilo Sánchez, presidente de Andesco, pidió a los hogares colombianos reducir el consumo de energía ante el desfase entre oferta y demanda. FOTO CORTESÍA
    Camilo Sánchez, presidente de Andesco, pidió a los hogares colombianos reducir el consumo de energía ante el desfase entre oferta y demanda. FOTO CORTESÍA
  • Andesco advirtió que la reducción de los embalses aumenta la dependencia de las plantas térmicas para la generación de energía. FOTO CORTESÍA.
    Andesco advirtió que la reducción de los embalses aumenta la dependencia de las plantas térmicas para la generación de energía. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Camilo Sánchez, presidente de Andesco, hizo un llamado para que el país ahorre por lo menos un 10% de energía en sus hogares, ya que se enfrenta un riesgo de apagón.

Lo primero para comprender el llamado del gremio es tener claro que, a raíz de la sequía del fenómeno climático de El Niño, los embalses de las plantas que generan energía eléctrica se están secando.

La otra realidad es que los hogares consumen más energía a medida que aumenta el calor. Eso, porque prenden con mayor frecuencia aires acondicionados y ventiladores para tratar de sobrellevar la incomodidad del aumento en la temperatura.

Es por esa razón que Andesco advierte que el desfase entre la energía que se oferta en el país y la demanda de los hogares ya tiene un desfase del 5%. La cuestión es que esa brecha crecería a medida que El Niño aumente su intensidad, algo que se proyecta para diciembre.

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“Tenemos que ahorrar por lo menos el 10%. El descalce que yo les cuento que existe entre oferta y demanda ya supera el 5%, por consiguiente, cualquier situación puede causar un apagón”, insistió Sánchez.

Con cortes programados

El líder gremial señaló que actualmente ya se presentan cortes programados en diferentes zonas del país, los cuales calificó como “apagones pequeñitos”.

El presidente de Andesco pidió a los ciudadanos contribuir con una reducción del consumo y planteó que el objetivo debe ser que cada hogar intente gastar menos energía en el siguiente mes frente a su consumo anterior. “Lo que yo consumí, hacer un esfuerzo para no gastar lo mismo el próximo mes”, mencionó.

Andesco advirtió que la reducción de los embalses aumenta la dependencia de las plantas térmicas para la generación de energía. FOTO CORTESÍA.
Andesco advirtió que la reducción de los embalses aumenta la dependencia de las plantas térmicas para la generación de energía. FOTO CORTESÍA.

El dirigente recordó que en 2016 Colombia logró un ahorro de 4,8% y sostuvo que el escenario actual presenta mayores dificultades debido al desfase entre oferta y demanda.

El gremio enfatizó en que la recomendación debe tenerse en cuenta especialmente en el centro del país, donde las condiciones de temperatura son diferentes a las de la costa, región en la que se están registrando calores que calificó como excesivos.

La generación térmica

Andesco explicó que la reducción de los embalses limita la capacidad de generación hidroeléctrica y obliga al sistema a recurrir en mayor medida a las plantas térmicas.

Según Sánchez, las térmicas del país comenzarán a funcionar con una participación de 55% en la generación de energía.

Sin embargo, señaló que esta alternativa resulta más costosa porque depende principalmente del gas. Aseguró que actualmente Colombia está importando más de 30% del gas y que ese combustible tiene un costo mayor. “Tenemos agua, pero dura el embalse dos o tres meses, bajan los embalses y en ese momento entran las térmicas”, afirmó.

Ante esta situación, Sánchez insistió en la necesidad de reducir el consumo para disminuir la presión sobre el sistema eléctrico y evitar que también se ponga en riesgo el pago de las facturas de energía.

Un apagón costaría 2% del PIB

Otro de los mensajes recurrentes del sector es recuperar la denominada soberanía energética y sostuvo que Colombia no debió perder la posibilidad de contar con petróleo, gas y carbón. “En Colombia tenemos que utilizar los medios que se tienen y hacerlo de una manera efectiva y práctica”, afirmó.

Sánchez señaló que las empresas de servicios públicos han realizado inversiones importantes y asumido endeudamiento para responder a las necesidades del sistema.

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En ese contexto, advirtió que las plantas térmicas tendrán un papel fundamental, pero insistió en que necesitan contar con recursos para operar y pagar los combustibles requeridos para la generación.

El presidente de Andesco sostuvo que, si las térmicas llegan a representar 55% de la energía firme y no cuentan con liquidez para pagar los combustibles, el país quedaría expuesto a un apagón de gran magnitud. Según Sánchez, un apagón nacional tendría un costo equivalente a 2% del PIB.

“Si no le damos liquidez a las térmicas, repito, generando el 55% de la energía firme y no teniendo plata para pagar los fluidos, los líquidos y los gases, estaríamos abocados a tener un gran apagón”, afirmó.

El dirigente también señaló que la energía más costosa es aquella que no está disponible y sostuvo que, aunque entiende las preocupaciones de los alcaldes por los costos para los ciudadanos, un apagón tendría consecuencias mayores.

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