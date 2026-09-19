¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía

La cuenta empieza antes de abrir la nevera o encender la ducha. En agosto, cuando los hogares colombianos todavía estaban asimilando una inflación anual de 6,24% y un aumento de 5,35% en el costo de vida en lo corrido de 2026, la electricidad volvió a poner presión sobre el bolsillo. Y mientras el calor lleva a más familias a prender ventiladores, aires acondicionados o duchas eléctricas, la sequía reduce el agua disponible para producir energía y obliga al sistema a apoyarse más en generación térmica, más costosa. El resultado es una combinación que puede sentirse en el recibo de los servicios, en el mercado y hasta en la compra de un electrodoméstico.
El dato oficial del Dane muestra la magnitud del problema: la inflación anual pasó de 6,03% en julio a 6,24% en agosto y quedó 1,14 puntos porcentuales por encima de la registrada un año atrás.
En los primeros ocho meses del año, el aumento acumulado fue de 5,35%. Alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una variación de 7,16%, mientras restaurantes y hoteles llegaron a 7,10%. En el caso de la electricidad, el encarecimiento anual alcanzó 7,59% en agosto y aportó 0,26 puntos porcentuales al resultado de la inflación, de acuerdo con la información reportada sobre el IPC.
Es decir, El Niño no llega a la economía familiar únicamente como una cuestión climática. Puede aparecer como una factura más alta, como un mercado que cuesta más, como la necesidad de comprar un ventilador para enfrentar el calor o como el gasto adicional de una familia que decide cambiar una nevera vieja por una más eficiente.
Y esta vez hay una presión adicional: desde septiembre comenzó a operar el programa transitorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece una meta individual de consumo para los usuarios regulados y contempla cobros adicionales cuando se supera en más de 10%. La meta se calcula con base en el comportamiento histórico de cada usuario. Si el consumo queda por debajo del 90% de la meta, se genera ahorro reconocido que puede traducirse posteriormente en un saldo a favor; entre 90% y 110% no hay cobro adicional; y por encima de 110% se activa el recargo sobre el excedente.
Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el factor de cobro es de 1,30; para los estratos 4, 5 y 6, de 1,50. En usuarios comerciales e industriales regulados llega a 1,70. No se trata, sin embargo, de un aumento general de la tarifa eléctrica: la propia CREG precisa que el programa no modifica las fórmulas tarifarias generales y que los cobros adicionales son transitorios.
El primer ciclo de facturación es pedagógico. Esto significa que, aunque el usuario pueda ver reflejado cuánto habría sido el cobro adicional, ese primer exceso tiene carácter informativo; los cobros efectivos comienzan en el ciclo siguiente. La medida tendrá una duración inicial de seis meses y puede prorrogarse si persisten las condiciones que la originaron.
La decisión de la CREG se produce en un contexto climático que ha venido endureciéndose. El Ideam informó en septiembre que las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose y que existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y comienzos de 2027. La entidad también señaló una probabilidad de 75% de que el episodio se ubique entre los más intensos de los últimos 76 años.
Ahí aparece una pregunta doméstica que hasta hace poco parecía menor: ¿qué tanto puede hacer una familia para que el fenómeno no termine comiéndose una parte adicional del ingreso?
La respuesta de los expertos coincide en algo: antes de salir a comprar aparatos nuevos, hay que mirar qué está consumiendo realmente la vivienda.
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