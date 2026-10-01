El Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia regresa a Santa Fe de Antioquia con su edición 51

La edición 51 del Festival Nacional Antioquia le Canta a Colombia regresará a Santa Fe de Antioquia el 10 y 11 de octubre de 2026, después de más de cinco décadas de historia. El encuentro, dedicado a la música andina colombiana, tendrá como homenajeada e invitada de honor a la cantautora María Isabel Saavedra y ofrecerá una programación gratuita durante dos días. Lea: Cantoalegre y Filarmed se juntan para celebrar el legado de Tita Maya, la mujer que entregó su corazón a la música infantil El festival, organizado por la Asociación Antioquia le Canta a Colombia, volverá a ocupar las calles de la “Ciudad Madre”, con la intención de unir la tradición musical del país con el patrimonio histórico del municipio del occidente antioqueño. Uno de los momentos centrales será el homenaje a Saavedra, reconocida compositora del Valle del Cauca con más de dos décadas de trayectoria artística. La cantante ha grabado alrededor de 21 trabajos musicales y ha sido nominada a numerosos galardones nacionales e internacionales como el Grammy Latino, La Musa de Oro, el Festival de California y el Tabaiba de Oro. La programación también tendrá la semifinal y la Gran Final Nacional del concurso de Música Andina Colombiana, además de conciertos de artistas invitados y agrupaciones representativas del país.

A esto se sumarán espacios académicos, encuentros de formación con maestros de la música tradicional y actividades para que tanto habitantes como visitantes puedan acercarse a las expresiones culturales que hacen parte del patrimonio musical colombiano. Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación Antioquia le Canta a Colombia, Natalia Ramírez Rincón, destacó el regreso del festival a Santa Fe de Antioquia como una oportunidad para unir dos patrimonios. “Volver a Santa Fe de Antioquia nos da la oportunidad de poner a dialogar dos patrimonios colombianos que se complementan de una manera muy bella: el patrimonio musical y el patrimonio histórico de esta hermosa ciudad”, señaló.

Ramírez también resaltó la presencia de Saavedra como homenajeada y el papel que, según la organización, puede tener la cultura en momentos de encuentro social. “Creemos que la cultura tiene más que nunca una función fundamental: reunirnos, acompañarnos, llevar esperanza y ayudarnos a reconstruir los lazos de tejido social que nos une como colombianos”, agregó. Además de la programación artística, la organización plantea el festival como una oportunidad para fortalecer el turismo en el occidente antioqueño. La llegada de artistas, delegaciones nacionales e internacionales y público durante el fin de semana busca generar movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Este evento fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2006, pero desde 1975 comenzó a trabajar en su propósito de preservar y promover la música andina colombiana. Desde entonces, el Festival se ha celebrado en varios municipios del departamento, como Medellín, La Ceja y Rionegro. Le puede interesar: Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados

La edición 51 cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Así, durante dos días, Santa Fe de Antioquia será escenario de una programación que busca mantener vigente la música andina colombiana y acercarla a nuevas generaciones, mientras sus espacios patrimoniales sirven como escenario para una tradición que llega a su edición número 51. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

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