Embarazo adolescente cayó 9,4% en Antioquia: estas fueron las acciones para lograrlo

A las acciones de educación en salud sexual atribuyen las autoridades en Antioquia la reducción del 9,4% en los embarazos en personas de 10 a 19 años de edad, en 2025. El indicador fue presentado por la Administración Departamental como un logro en las políticas en la materia.

Según datos preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Antioquia pasó de 7.412 casos en 2024 a 6.713 en 2025, es decir, 699 embarazos menos.

El reporte da cuenta de que, en niñas entre 10 y 14 años, los casos pasaron de 377 en 2024 a 354 en 2025, una reducción de 23 embarazos, manteniendo la tasa en 1,5 por cada mil mujeres.

Para el grupo de 15 a 19 años, reveló la estadística, Antioquia pasó de 7.035 casos en 2024 a 6.359 en 2025, una reducción de 676 embarazos.

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En Urabá se presenta el mayor reto. Registra entre el 20 % y el 25 % de los casos de embarazos en el departamento, y la problemática bajó significativamente.

En las niñas de 10 a 14 años, los casos disminuyeron de 99 en 2024 a 91 en 2025, mientras que la tasa pasó de 3,7 a 3,5 embarazos por cada mil mujeres. Ya en las adolescentes de 15 a 19 años, los casos pasaron de 1.387 a 1.289, es decir, 98 embarazos menos.

Si bien queda camino por recorrer, los resultados positivos son producto de las estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, que adelantan las secretarías de Salud e Inclusión Social, dirigidas a adolescentes de los 114 municipios de Antioquia de cuarta, quinta y sexta categoría.

La primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, quien lidera la estrategia de reducción de los embarazos infantiles y adolescentes, destacó la alianza con la Fundación Juanfe, que desarrolla el programa Madres Adolescentes y Jóvenes de Urabá, como otro aporte importante en ese propósito.

“Esta iniciativa beneficia a 460 adolescentes y jóvenes de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, mediante acciones orientadas al fortalecimiento de sus proyectos de vida a través de procesos educativos, acompañamiento psicosocial y formación desde el ser, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y oportunidades de inclusión laboral que contribuyen a romper ciclos de pobreza y vulnerabilidad”, señaló Ochoa Henao.