Aprobada la “Ley Empatía”: colegios en Colombia deberán enseñar sobre protección animal

La Cámara de Representantes aprobó la denominada “Ley Empatía”, una iniciativa que hará obligatoria la enseñanza del bienestar animal y el cuidado de la naturaleza en todos los colegios de Colombia.
El proyecto, impulsado por la senadora Andrea Padilla, tiene como propósito formar a las nuevas generaciones en “principios de empatía, ética del cuidado y responsabilidad socio ecológica”, conforme establece la ley.
Según explicó la congresista, “nuestro proyecto de Ley Empatia busca que niños, niñas y adolescentes escolarizados, de todo el país, accedan a educación sobre protección y respeto a los animales”.