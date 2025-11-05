Así llenó De la Espriella en Bogotá, ¿qué hay detrás?

El controvertido abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella demostró este lunes festivo que, más allá de disputas en redes sociales, discusiones en medios o sonadas polémicas, tiene el poder de convocatoria, los aliados, la oratoria y –cómo no– su propia chequera, para llenar un recinto del calibre del Movistar Arena.
“Son 16.000 tigres”, dijo visiblemente emocionada la que hizo las veces de maestra de ceremonia, la presentadora y periodista Eva Rey. En efecto, al centro de eventos capitalino –bajo la consigna de ser “defensores de la patria”–, asistió una variada y nutrida cantidad de personas. Desde jóvenes y pensionados; pasando por influencers, líderes políticos y pastores evangélicos; hasta veteranos de la Fuerza Pública, artistas y humoristas.
Lea aquí: Abelardo de la Espriella sorprendió al llenar el Movistar Arena durante mitin en Bogotá