Ya hay fecha para el inicio del juicio a seis excongresistas por el caso UNGRD: ¿quiénes declararán?

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a seis exintegrantes de la Comisión de Crédito Público por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión señala que los excongresistas probablemente aceptaron promesas remuneratorias de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de votar a favor de operaciones de crédito público.
Los procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes deberán responder ante la justicia por el presunto delito de cohecho impropio.