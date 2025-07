“No somos monos de feria”: artista con enanismo que participó en fiesta de Lamine Yamal responde a críticas

“ No entiendo por qué se le da tanto bombo a esto . Nadie nos faltó al respeto. Nosotros bailamos, repartimos chupitos, hicimos magia... Nos lo pasamos bien como todos”, relató en la entrevista. “ No somos monos de feria. Sabemos cuál es nuestro límite y nunca lo sobrepasamos ”.

El artista, sin embargo, fue firme: “lo que está haciendo esa asociación es humillarnos. Quieren prohibir un trabajo que nos gusta. No nos han ofrecido alternativas, ni cursos, ni empleos”. Añadió que tiene formación como animador sociocultural y que se dedica a esto desde hace años por decisión propia, “no pedimos paguitas, pedimos que nos dejen trabajar”.

Pese a la cláusula de confidencialidad, el artista recalcó que no se sintió cosificado ni discriminado. Insistió en que el show fue un trabajo digno y voluntario, “si me sintiera humillado, me habría ido de la fiesta, no me habría quedado a celebrar con todos”.

El caso ya es investigado por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo de España, tras una denuncia del Ministerio de Derechos Sociales. La ley prohíbe espectáculos que utilicen la discapacidad como motivo de burla o escarnio público. De igual manera, el testimonio del artista plantea una duda compleja sobre la autonomía de los involucrados en este tipo de situaciones.