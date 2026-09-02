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Brutal asesinato de músico mexicano, su esposa embarazada y su hija de 3 años

Jonathan Meléndez fue hallado maniatado y con un disparo en la cabeza. Un socio y otra persona están en manos de las autoridades por este caso que conmociona al país.

  • Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija en México. FOTO: Tomada de Instagram @honasmelendez
    Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija en México. FOTO: Tomada de Instagram @honasmelendez
Agencia AFP
hace 20 minutos
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Un músico mexicano, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora están presos su socio y otra persona, informaron las autoridades este miércoles 2 de septiembre.

Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

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Fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La Secretaría de Seguridad indicó que el hombre, popularmente conocido como Honas, estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue hallada muerta de un disparo en la espalda. El perro de la familia también terminó muerto.

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Un niño de 6 años no identificado fue encontrado “con vida y sin signos de violencia”, indicó la secretaría. El organismo dijo que las investigaciones apuntan a “la probable participación” de dos hombres que “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

Una fuente oficial dijo a la AFP que una “posible causa del homicidio es el robo”. Camilo Séptimo se conformó en 2013. Tiene cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022. El grupo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?
Jonathan Meléndez, conocido popularmente como Honas, era un músico mexicano de 38 años, tecladista, compositor, productor musical y miembro fundador de Camilo Séptimo.
¿Qué pasó con la familia del músico Jonathan Meléndez?
Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija de tres años fueron encontrados muertos en su vivienda, todos con heridas de bala. En el mismo domicilio también fueron halladas muertas una mujer de 21 años y el perro de la familia.
¿Quiénes fueron detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?
Dos hombres fueron señalados por las autoridades como probables participantes en el crimen y hasta ahora permanecen detenidos. La investigación apunta a que uno de ellos habría utilizado su relación de confianza con las víctimas para ingresar a la vivienda.
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