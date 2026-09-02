Hospital Manuel Uribe, de Envigado, enfrenta crisis financiera y reclama pagos pendientes a las EPS

Otro hospital en cuidados intensivos. Esta vez, y que no es un clamor de auxilio nuevo, es el Hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, sur del área metropolitana de Medellín.
Este centro médico atraviesa una crítica situación financiera debido a los retrasos en los pagos de las entidades promotoras de salud (EPS).
Y es que, la cartera pendiente asciende a 143.000 millones de pesos, situación que ha reducido el flujo de caja y dificulta el cumplimiento de obligaciones laborales, el pago a especialistas y la limitación para la adquisición de insumos médicos.