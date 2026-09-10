Video | Así fue la emoción de un jugador del Unión Magdalena al ver a su mamá en el estadio: “Te amo y gracias por estar”

Minutos antes de que el balón comenzara a rodar para el partido entre Unión Magdalena y Barranquilla FC, la atención en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta no se centró únicamente en la táctica o el calentamiento precompetitivo.

En el terreno de juego, que contaba con pocos aficionados en las gradas, la mirada del delantero argentino Valentín Escalante buscó la tribuna y halló una presencia esperada: la de su madre, quien viajó desde Argentina para acompañarlo.

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Tras la jornada, el atacante de 21 años, cuyos derechos pertenecen a San Lorenzo de Almagro de Argentina y quien se encuentra a préstamo en el conjunto bananero, inmortalizó recientemente el instante en redes sociales con un mensaje directo.

“Mamá es mamá. Te amo y gracias por cruzarte a la otra punta por estar”, expresó el argentino. El registro audiovisual expuso el esfuerzo que hizo su familia para cruzar el continente y presenciar su actuación en la octava fecha del Torneo BetPlay.