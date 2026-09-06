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América de Cali consolida el liderato de la Liga BetPlay y DIM es segundo: tabla de posiciones tras la jornada 9

En los partidos jugados este domingo, Águilas Doradas sacó un valioso empate ante Inter de Bogotá. Millonarios y Pereira también igualaron.

  • Águilas Doradas hizo méritos para sumar en Bogotá. Al final apostó por el triunfo. FOTO COLPRENSA
    Águilas Doradas hizo méritos para sumar en Bogotá. Al final apostó por el triunfo. FOTO COLPRENSA
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
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Con América de Cali líder del torneo con 20 puntos —a solo cinco unidades del Deportivo Independiente Medellín, que es segundo y tiene dos partidos menos—, y con Atlético Nacional y Águilas Doradas metidos entre los ocho primeros de la clasificación, la Liga BetPlay 2-2026 cerró este domingo la novena fecha.

En la jornada solo se disputaron dos encuentros. En el primero, jugado en el estadio de Techo de Bogotá, Águilas Doradas le sacó un valioso empate 2-2 a Inter Bogotá, resultado que le permitió instalarse parcialmente en la zona de clasificados a la segunda ronda, cuando la fase del todos contra todos se acerca al 50 % de su desarrollo.

Lea aquí: Mano a mano a partido único: Nacional y Cali definen el clasificado a cuartos en la Copa Betplay en el Atanasio

El conjunto dorado comenzó ganando con anotación de Anthony Vásquez a los 6 minutos. Aunque permitió la remontada local con goles de Mateo Rodas (21’) y Facundo Boné (53’), rescató un punto gracias a un cobro de penalti concretado por Ricardo Márquez (79’). En el tiempo de reposición (90+7’) fue expulsado Tomás Blandón por una jugada peligrosa. Fue el tercer empate en línea para el cuadro paisa, que junto a América y Bucaramanga se mantiene como uno de los pocos invictos del campeonato. Águilas marcha octavo con 10 puntos en seis presentaciones y el próximo domingo se enfrentará a Nacional en el Atanasio Girardot, a las 4:05 p.m.

En el segundo duelo dominical, Pereira y Millonarios igualaron 1-1 con goles de Jordy Monroy y Leonardo Castro.

El sábado se realizaron cuatro encuentros, de los cuales tres terminaron en tablas: Junior 3-3 Jaguares, Santa Fe 2-2 Fortaleza y Cúcuta 2-2 Deportivo Pasto. El único ganador de la jornada fue Boyacá Chicó, que derrotó 2-0 a Once Caldas.

Los partidos de la semana para ponerse al día

Esta semana varios equipos aprovecharán para ponerse al día con el calendario de la Liga. Este lunes, Llaneros se enfrentará al Tolima en un juego aplazado de la fecha 5, a partir de las 5:00 p.m.

El miércoles 9 de septiembre, Nacional de Lucas González visitará en Tunja a Boyacá Chicó a las 8:00 p.m., compromiso correspondiente a la primera jornada que no se pudo realizar en su momento debido a una competencia de ciclismo que impidió contar con la logística necesaria.

Le puede interesar: ¡Insólito! Al arquero del Atlético de Cali le cayó el arco encima durante partido en Itagüí: ¿qué le pasó?

El jueves, también a las 8:00 p.m., Millonarios recibirá en el estadio El Campín de Bogotá al Deportivo Cali por la quinta fecha.

La jornada 10 de la Liga comenzará el viernes 11 de septiembre con el duelo Jaguares vs. América y, de no surgir inconvenientes, finalizará el lunes 14 con el cruce entre Deportivo Cali y Pasto.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga?

1. América – 20 pts (8 PJ)

2. Medellín – 15 pts (6 PJ)

3. Tolima – 13 pts (6 PJ)

4. Nacional – 12 pts (5 PJ)

5. Millonarios – 12 pts (8 PJ)

6. Llaneros – 11 pts (7 PJ)

7. Santa Fe – 10 pts (7 PJ)

8. Águilas Doradas – 10 pts (6 PJ)

9. Bucaramanga – 10 pts (6 PJ)

10. Once Caldas – 9 pts (7 PJ)

11. Cúcuta – 9 pts (8 PJ)

12. Deportivo Cali – 8 pts (6 PJ)

13. Inter Bogotá – 8 pts (8 PJ)

14. Fortaleza – 7 pts (8 PJ)

15. Pereira – 6 pts (6 PJ)

16. Jaguares – 6 pts (7 PJ)

17. Boyacá Chicó – 5 pts (6 PJ)

18. Junior – 3 pts (6 PJ)

19. Deportivo Pasto – 2 pts (8 PJ)

20. Alianza – 2 pts (7 PJ)

¿Qué partidos aplazados se jugarán a inicios de esta semana en la Liga BetPlay?
Este lunes 7 de septiembre se disputa el partido pendiente de la fecha 5 entre Llaneros y Deportes Tolima a las 5:00 p.m.
¿Qué equipos se mantienen invictos en la Liga BetPlay 2-2026?
Los únicos tres equipos que no han perdido ningún partido en lo que va del torneo son América de Cali, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.
¿Cuándo inicia la fecha 10 de la Liga BetPlay 2-2026 y cuál es el primer partido?
La décima jornada comenzará el viernes 11 de septiembre con el compromiso entre Jaguares y América de Cali.
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