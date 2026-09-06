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Mano a mano a partido único: Nacional y Cali definen el clasificado a cuartos en la Copa Betplay en el Atanasio

El ganador de este encuentro, este lunes, avanzará a cuartos de final. Así llegan los equipos y detalles del juego.

  • William Tesillo, zaguero central de Nacional que aportará su experiencia en esta llave. Si hay empate en los 90 minutos, se recurrirá a lanzamientos de penalti para definir la serie. FOTO Juan Antonio Sánchez
    William Tesillo, zaguero central de Nacional que aportará su experiencia en esta llave. Si hay empate en los 90 minutos, se recurrirá a lanzamientos de penalti para definir la serie. FOTO Juan Antonio Sánchez
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
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En menos de 15 días, Atlético Nacional y Deportivo Cali se vuelven a enfrentar en el mismo escenario, pero con un objetivo diferente: la Copa Betplay. El pasado 26 de agosto, por Liga, ambos equipos midieron fuerzas y el ganador fue el conjunto antioqueño por 2-1 con goles de Andrés Sarmiento y Marlos Moreno, y descuento de Nicolás Benedetti. En esa ocasión fue expulsado Mateus Uribe.

Este lunes 7 de septiembre los dos elencos verdes de Colombia jugarán a partir de las 8:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en partido único que definirá al clasificado de la llave a los cuartos de final de la Copa Betplay, luego de la modificación que hizo la Dimayor ante las contingencias del terremoto del 10 de agosto que alteró el calendario de los torneos colombianos. En principio, las series de octavos estaban previstas con encuentros de ida y vuelta.

Lea aquí: Nacional venció a América en el amistoso en Miami con doblete de Edwin Cardona y un tanto de Ian Poveda

Así las cosas, el duelo entre paisas y vallecaucanos atrae las miradas de los aficionados que, infortunadamente, no tendrán acceso al Atanasio porque Nacional aún tiene pendiente una sanción por los desmanes ocurridos en la final de este mismo torneo que le ganó al DIM en diciembre de 2025.

Por ese motivo el club, a través de sus canales informativos, pidió a la prensa motivar a los hinchas para que acompañen al equipo verdolaga desde las afueras del estadio. “La idea es que puedan acercarse, vivir el partido desde allí y, de paso, apoyar a los vendedores, kioscos y demás comerciantes que habitualmente hacen parte de la jornada alrededor del Atanasio”.

Nacional llega motivado a este encuentro, pues quiere seguir en la ruta de un nuevo título de Copa que se convertiría en el noveno en su historial: es el club más ganador, seguido por Millonarios y Medellín que tienen tres cada uno. A propósito, si avanza le tocará enfrentarse en cuartos al vencedor entre DIM y Pasto.

InfogrÃ¡fico
Mano a mano a partido único: Nacional y Cali definen el clasificado a cuartos en la Copa Betplay en el Atanasio

Nacional tiene maratón de partidos

El conjunto que dirige Lucas González cumple una maratónica programación. El sábado jugó en Miami un amistoso en el que venció 3-1 al América con doblete de Edwin Cardona y un tanto más de Ian Poveda (descontó Jhon Murillo). El equipo que comenzó como titular, y que cambió en la etapa complementaria, lo integraron Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, César Haydar, Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona, Ian Poveda, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

La delegación retornó a Rionegro en vuelo chárter a las 2:30 de la madrugada de este domingo. Los jugadores descansaron y en la tarde hicieron movimientos de recuperación. Hoy se medirán al Cali y mañana viajarán a Tunja para el encuentro del miércoles, por Liga, frente a Boyacá Chicó.

Su buena campaña en el torneo liguero, en el que acumula 12 puntos fruto de cuatro triunfos y una sola derrota, es un aspecto que tranquiliza al cuerpo técnico. En la última presentación goleó 5-1 a Alianza como visitante. Por Copa, viene de superar la serie ante Tigres con contundentes marcadores de 2-0 en casa y afuera.

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El Cali, por su parte, aparece en posiciones secundarias de la Liga con 8 puntos tras dos victorias, dos empates y dos traspiés. Bucaramanga fue su último rival, en un encuentro accidentado que se liquidó 1-1 en Palmira.

Así pues, el de este lunes es un buen plato futbolero en medio de la maratón verdolaga y la necesidad de buenos resultados de los azucareros.

Bloque de preguntas y respuestas...

¿Cuándo y a qué hora juegan Nacional vs. Cali por Copa Betplay?
El partido se disputará este lunes 7 de septiembre a las 8:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
¿Por qué el partido de Nacional vs. Cali por Copa Betplay se juega a partido único?
¿Por qué el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali se jugará a puerta cerrada?
Porque Atlético Nacional cumple una sanción pendiente tras los desmanes registrados en la final de este mismo torneo frente al Independiente Medellín en diciembre de 2025.
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