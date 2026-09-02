Atención: Se suspenden los cortes de agua en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este 2 de septiembre la suspensión de los cortes de agua que EPM había comenzado a aplicar en varios sectores de la ciudad como medida ante la reducción de las lluvias y de las fuentes que abastecen el sistema.

El anuncio se conoció durante una rueda de prensa y supone un cambio inmediato frente al esquema que había entrado en funcionamiento el pasado 31 de agosto, cuando EPM comenzó interrupciones nocturnas y escalonadas en sectores de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y parte de La Candelaria.

La medida inicialmente estaba contemplada durante todo septiembre y alcanzaba a unos 109.235 usuarios, equivalentes a cerca de 300.000 personas.

Gutiérrez, sin embargo, hizo el anuncio acompañado de un llamado directo a los ciudadanos: la suspensión depende del compromiso de Medellín con el ahorro del líquido.

La situación que llevó a EPM a programar los cortes estuvo relacionada con un déficit entre la capacidad de las fuentes y el consumo de la ciudad.

En el balance entregado por la empresa antes de iniciar el racionamiento, las fuentes podían aportar alrededor de 900 millones de litros, mientras el consumo llegaba a unos 940 millones.

Por eso, la decisión de levantar los cortes no significa que el problema hídrico haya desaparecido. EPM mantiene el llamado a reducir el consumo y evitar el desperdicio, especialmente en actividades como lavar vehículos, fachadas o pisos con manguera.

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