Ni Exxon ni Chevron: quién es el “bolichico” que se quedó con el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela

El nombre de Alejandro Betancourt López cobró protagonismo tras conocerse quién estará detrás de la compañía elegida para participar en el acuerdo petrolero anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno interino de Venezuela.
Betancourt, polémico “bolichico” multimillonario, dirige North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía registrada en Barbados y de la que existe poca información pública. La firma participará en una nueva joint venture que tendrá los derechos para operar durante 25 años, prorrogables, 17 campos petroleros ubicados en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco.
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Los yacimientos representan cerca del 21,5% de las reservas probadas de crudo venezolanas, unos 65.000 millones de barriles. El acuerdo contempla además que el Gobierno de Estados Unidos tenga el 35% de las acciones de NABEP.
Según la BBC, la elección ha llamado la atención porque en la operación no aparecen grandes petroleras internacionales como ExxonMobil, ConocoPhillips o BP. En cambio, uno de los principales participantes es un empresario cuya trayectoria en Venezuela ha estado marcada por grandes contratos estatales, expansión internacional y distintas investigaciones.
Trump ha defendido el acuerdo y lo ha presentado como un beneficio para Estados Unidos. También ha dicho que parte del petróleo venezolano podría utilizarse para recuperar las reservas estratégicas de crudo de su país.
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