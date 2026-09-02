Ni Exxon ni Chevron: quién es el “bolichico” que se quedó con el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela

El nombre de Alejandro Betancourt López cobró protagonismo tras conocerse quién estará detrás de la compañía elegida para participar en el acuerdo petrolero anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno interino de Venezuela. Betancourt, polémico “bolichico” multimillonario, dirige North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía registrada en Barbados y de la que existe poca información pública. La firma participará en una nueva joint venture que tendrá los derechos para operar durante 25 años, prorrogables, 17 campos petroleros ubicados en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco. En contexto: Trump anuncia el “mayor acuerdo de la historia” con Venezuela para duplicar sus reservas de petróleo Los yacimientos representan cerca del 21,5% de las reservas probadas de crudo venezolanas, unos 65.000 millones de barriles. El acuerdo contempla además que el Gobierno de Estados Unidos tenga el 35% de las acciones de NABEP. Según la BBC, la elección ha llamado la atención porque en la operación no aparecen grandes petroleras internacionales como ExxonMobil, ConocoPhillips o BP. En cambio, uno de los principales participantes es un empresario cuya trayectoria en Venezuela ha estado marcada por grandes contratos estatales, expansión internacional y distintas investigaciones. Trump ha defendido el acuerdo y lo ha presentado como un beneficio para Estados Unidos. También ha dicho que parte del petróleo venezolano podría utilizarse para recuperar las reservas estratégicas de crudo de su país. Relacionado: ¿Quién se queda con el petróleo de Venezuela? Así fue el reparto entre EE.UU. y el chavismo

¿Quién es Alejandro Betancourt, el empresario venezolano detrás del acuerdo petrolero?

Leopoldo Alejandro Betancourt López nació en Caracas en febrero de 1980 y estudió Economía en la Universidad de Suffolk, en Massachusetts, Estados Unidos. De acuerdo con la BBC, su fortuna ha sido calculada en alrededor de US$2.600 millones. El empresario creó O’Hara Financial para administrar sus inversiones y actualmente mantiene una red de negocios en distintos países. Su salto a las grandes ligas empresariales ocurrió en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando fundó Derwick Associates junto con un primo. Según explicó el investigador venezolano Alek Boyd a la BBC, Betancourt había estudiado en el Instituto Cumbres de Caracas junto con Javier Alvarado Pardi, hijo de un funcionario que posteriormente ocupó cargos de relevancia en el sector energético venezolano. En 2009, en medio de una crisis eléctrica, Betancourt y sus socios obtuvieron contratos para desarrollar infraestructura energética. Entre 2009 y 2011, Derwick recibió 12 contratos sin licitación por unos US$5.000 millones para construir 11 plantas eléctricas y modificar otra.

¿Por qué lo llaman “bolichico”?

El término “bolichicos” comenzó a utilizarse en Venezuela para identificar a jóvenes empresarios que hicieron grandes negocios durante el gobierno de Chávez. El periodista financiero Juan Carlos Zapata acuñó el término en 2011, según explicó César Batiz, director de El Pitazo, a la BBC. Betancourt y sus socios quedaron incluidos dentro de ese grupo debido a los contratos obtenidos durante la expansión de Derwick. Sin embargo, su abogado en Estados Unidos, Jon Sale, rechaza esa denominación. En declaraciones al mismo medio, sostuvo que se trata de una etiqueta utilizada por los medios para agrupar a empresarios jóvenes y exitosos. Vea también: Los Gilinski y GeoPark estarían cerca de cerrar acuerdo petrolero con Venezuela El cuestionamiento a Derwick no se limitó al origen de sus contratos. Transparencia Venezuela y el OCCRP señalaron problemas en algunos de los proyectos eléctricos. En un informe de 2018, Transparencia Venezuela calculó que 11 obras debieron costar unos US$2.100 millones, frente a los US$5.000 millones pagados por el gobierno, una diferencia que estimó en 138%. Derwick ha sostenido que ejecutó las obras contratadas.

Su paso del sector eléctrico al petróleo

Después de sus negocios en infraestructura eléctrica, Betancourt ingresó al sector petrolero venezolano mediante Petrozamora, una asociación dedicada a producir crudo en el lago de Maracaibo y en la que participaron Pdvsa y empresas rusas. Su actividad empresarial posteriormente se extendió a otros países y sectores. Entre sus inversiones estuvo la compañía española de gafas de sol Hawkers, de la que llegó a ser accionista mayoritario y presidente en 2016. También adquirió participaciones en entidades bancarias de Suiza y África. De acuerdo con investigaciones de Transparencia Venezuela citadas por la BBC, su estructura empresarial llegó a reunir alrededor de 50 compañías en 16 países.

Investigaciones en Estados Unidos y Europa

La expansión internacional estuvo acompañada de investigaciones y procesos judiciales en distintos países. En 2013, el exembajador estadounidense en Venezuela Otto Reich demandó a Betancourt y a dos de sus socios en Estados Unidos por presuntos pagos a funcionarios venezolanos para obtener contratos. La demanda fue desestimada en 2018. Posteriormente, autoridades de España, Suiza, Andorra y Estados Unidos investigaron a Betancourt y a otros empresarios por presuntas tramas de corrupción relacionadas con Pdvsa. En 2025, Betancourt fue detenido en dos ocasiones en Londres. Poco después, las autoridades españolas allanaron el castillo de Alamín, una propiedad que el empresario tenía en la provincia de Toledo. Las actuaciones estuvieron relacionadas con una investigación suiza por presunta legitimación de capitales. Más noticias: Principal aeropuerto de Venezuela reactivó vuelos comerciales tras terremotos Su abogado aseguró a a la BBC que las acusaciones contra su cliente han sido fabricadas y recordó que Betancourt no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos escogió a Betancourt?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio tres razones para justificar la elección del empresario como socio. La primera es su experiencia en producción petrolera. Algunas estimaciones sitúan la producción asociada a NABEP en alrededor de 180.000 barriles diarios, aunque especialistas consultados por la BBC advirtieron que esa cifra debe analizarse con cautela. Según uno de los expertos citados por el medio, Betancourt habría sumado la producción de los pozos que controla para presentar el volumen total como resultado de su gestión. La segunda razón planteada por Rubio es que Betancourt no tiene una acusación formal dentro del sistema judicial estadounidense. Su abogado sostuvo que el Departamento de Justicia lo investigó y nunca presentó cargos. No obstante, reportes periodísticos lo han mencionado en relación con Money Flight, una investigación sobre el presunto desvío de unos US$1.200 millones de Pdvsa entre 2014 y 2018. En ese caso, su primo Francisco Convit figura como acusado. El tercer elemento señalado por Rubio es el acercamiento de Betancourt a sectores de la oposición venezolana y su posterior enfrentamiento con Nicolás Maduro.

De los negocios con Chávez a los contactos con Trump

Según explicó Batiz a la BBC, Betancourt y sus socios no necesariamente compartían la ideología del chavismo, sino que identificaron oportunidades de negocio durante ese periodo. El investigador Alek Boyd también relató al medio que Betancourt estableció vínculos con personas cercanas al dirigente opositor Juan Guaidó y con funcionarios relacionados con la primera administración de Trump. Boyd afirmó que Betancourt estuvo involucrado en los contactos alrededor del fallido levantamiento contra Maduro del 30 de abril de 2019. Posteriormente, el gobierno venezolano lo habría apartado del negocio petrolero. Le interesa: María Consuelo Araújo, la misma que ablandó la relación de Uribe con Chávez, se encargará ahora de Trump En 2022, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, lo acusó de participar en una trama que habría causado un desfalco de US$4.000 millones en Pdvsa. El Aissami fue detenido meses después por acusaciones de corrupción.

El papel de Betancourt como intermediario

Los vínculos que había construido con sectores de Estados Unidos y Venezuela volvieron a cobrar importancia tras la captura de Maduro. De acuerdo con información de Axios, citada por BBC Mundo, Betancourt habría hablado con Delcy Rodríguez poco después de la operación militar estadounidense y la habría convencido de comunicarse con Marco Rubio. Su abogado confirmó a ese medio que el empresario actuó como intermediario, aunque negó que hubiera participado en la salida de Maduro del poder. Esa capacidad para mantener contactos con sectores enfrentados políticamente ayuda a explicar su actual posición en la nueva estructura petrolera venezolana. Lea más: Trump asegura que EE. UU. obtiene “miles de millones de barriles” de petróleo de Venezuela El acuerdo petrolero entre ambos países, sin embargo, todavía deja preguntas sobre la estructura definitiva de los contratos, la transparencia de la operación, el reparto de los beneficios y la forma en que se ejecutarán las inversiones.

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