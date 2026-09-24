El desafío de Nacional: tumbar el invicto de Gamero en el Atanasio y vencer a Millonarios

Atlético Nacional tendrá este jueves un nuevo reto frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. El equipo verdolaga buscará hacer valer su condición de local, pero enfrente tendrá a un rival que en los últimos años le ha complicado los partidos en Medellín.

La estadística reciente entre ambos equipos en el escenario antioqueño refleja la dificultad que ha tenido Nacional para imponerse. En los últimos ocho años, el conjunto verde solamente consiguió una victoria frente a Millonarios en el Atanasio Girardot, una muestra del equilibrio que han tenido estos enfrentamientos y de la resistencia que ha mostrado el cuadro capitalino cuando visita a Nacional.