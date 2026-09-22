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Avión de la Policía se salió de la pista tras aterrizar en Popayán; esto es lo que sabe del incidente

La aeronave transportaba uniformados procedentes de varias regiones del país que van a apoyar a la institución en sus operaciones en el departamento de Cauca.

  • La aeronave tuvo un percance en sus maniobras de aterrizaje y terminó por fuera de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia. Foto: Cortesía
    La aeronave tuvo un percance en sus maniobras de aterrizaje y terminó por fuera de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 56 minutos
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Una aeronave de la Policía Nacional sufrió un incidente al salirse de la pista mientras hacía sus maniobras de aterrizaje en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

El hecho ocurrió el lunes, 21 de septiembre, en horas de la tarde. El avión tipo DC-3 transportaba efectivos de la Policía procedentes de varias regiones del país con el fin de reforzar la seguridad y las labores operativas en el departamento del Cauca.

Al momento de tocar la pista, de acuerdo con versiones preliminares, al parecer hubo una falla mecánica en el tren de aterrizaje. También se señala la pinchadura de un neumático durante la maniobra como uno de los motivos que provocó la emergencia.

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Tras lo ocurrido, las autoridades activaron los protocolos de atención en la terminal aérea y el Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (GRIAA) de la Aeronáutica Civil revisará lo sucedido para determinar las causas del incidente.

Igualmente, las autoridades no registraron heridos entre los pasajeros ni la tripulación, y tampoco se reportaron daños de gravedad adicionales en el avión más allá de la afectación en la rueda.

La pista de aterrizaje de la terminal aérea de Popayán es una de las más cortas del país, con una longitud de 1.910 metros más 30 metros de ancho. Esta característica, más su ubicación a 1.733 metros de altitud sobre el nivel del mar, hace que, según expertos, requiera una mayor precisión por parte de los pilotos.

Este es el undécimo incidente aéreo que ocurre durante el 2026, que ha incluido la precipitación de una avioneta a poco tiempo de despegar en Paipa, la colisión de una aeronave comercial operada por Satena en Norte de Santander, la caída de una avioneta Cessna 206 en el Meta y la reciente caída de la aeronave que cubría la ruta Condoto–Guaymaral, que se accidentó en un área montañosa.

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Preguntas y respuestas

¿Qué causó el incidente del avión de la Policía en el aeropuerto de Popayán?
Las causas aún no han sido establecidas. Las versiones preliminares apuntan a una posible falla mecánica en el tren de aterrizaje o a la pinchadura de un neumático durante la maniobra.
¿Hubo heridos en el incidente de la aeronave de la Policía en Popayán?
No se reportaron personas heridas entre los pasajeros ni la tripulación. Tampoco se registraron daños de gravedad en la aeronave, más allá de la afectación en una de sus ruedas.
¿Por qué la pista del aeropuerto de Popayán requiere mayor precisión durante los aterrizajes?
La pista del aeropuerto Guillermo León Valencia tiene 1.910 metros de longitud y está ubicada a 1.733 metros sobre el nivel del mar. Según expertos citados, estas características exigen mayor precisión de los pilotos.
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