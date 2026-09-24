¡No aguantan el mal servicio de internet! Habitantes de Barbosa, Antioquia, denuncian a operadores ante Procuraduría y SIC

Las denuncias reiterativas de habitantes de Barbosa, ante la mala señal de internet y de telefonía en algunos sectores de ese municipio del norte del Valle de Aburrá, llevó a que la Alcaldía formulara acciones legales ante autoridades competentes. El alcalde de esa localidad, Juan David Rojas Agudelo, confirmó que, inicialmente, elevó una queja ante la Procuraduría General de la Nación, y tramitará un reclamo más ante entidades del Gobierno Nacional. Sin embargo, no mencionó cuáles son los operadores que presentan las fallas en el servicio. “En vista de la mala prestación del servicio de Internet de telefonía que hemos tenido durante las últimas llamadas, hemos decidido colocar una queja ante la Procuraduría General de la Nación”, indicó el mandatario.

A través de diferentes redes sociales los habitantes de Barbosa vienen denunciando las intermitencias en el servicio y las dificultades que han tenido para sus actividades laborales debido a las fallas en la telefonía y el Internet. Por esta razón, Rojas Agudelo añadió que “solicitamos a la superintendencia de Servicios Públicos para que actúe contundentemente contra estos operadores del servicio, por su mala prestación y la mala calidad”. Ante este tipo de situaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene habilitado un canal de quejas y reclamos con un capítulo particular que contempla las denuncias a operadores de servicios de telecomunicaciones (telefonía, internet, postales, televisión por suscripción y comunitaria), por posibles incumplimientos a los derechos de los usuarios. “A través de la denuncia (queja) el consumidor pretende que la Superintendencia inicie una investigación administrativa que podría conllevar a la imposición de una sanción administrativa (multa) al proveedor, comercializador y/o fabricante. En este procedimiento quien presenta la denuncia no obtiene ningún tipo de reconocimiento de carácter particular y directo ni obtiene la solución de caso individual”, establece esa entidad.

Un estudio reciente realizado en 19 ciudades del país, con la participación de 9.018 usuarios de servicios como telefonía fija y móvil, internet fijo y móvil, televisión (abierta y por suscripción) y radiodifusión sonora, reveló que, por ejemplo, en telefonía móvil, la satisfacción con la cobertura bajó de 32% en 2023 a 25% en 2024; la claridad y nitidez de la llamada disminuyó de 38% a 32%; y la disponibilidad del servicio pasó de 35% a 30%. En el caso del internet fijo, la satisfacción con la velocidad de navegación cayó de 32% a 28%, reflejando una creciente preocupación entre los usuarios por la calidad del servicio. “Realmente, necesitamos mejorar la calidad de vida de todo el pueblo barboseño, porque una mala operación de este tipo de servicios para el comercio, para los servicios que demanda toda la comunidad”, puntualizó el mandatario local. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: