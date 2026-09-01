Este es el barrio más caro del mundo: tiene viviendas de US$550 millones, viven pilotos de la F-1 y no queda en Dubái ni EE. UU.

En la pequeña ciudad-Estado de Mónaco, en plena Riviera francesa, se encuentra uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del mundo. Se trata de Mareterra, un nuevo barrio construido sobre terrenos ganados al mar Mediterráneo que reúne viviendas de lujo, apartamentos con precios de decenas y hasta cientos de millones de dólares y residentes vinculados a la Fórmula 1 y a algunas de las mayores fortunas del planeta. El proyecto, que comenzó a gestarse durante el mandato del príncipe Alberto II, amplió el territorio de Mónaco en alrededor de 3% y requirió una inversión cercana a US$2.300 millones y 11 años de construcción. Sus 130 apartamentos y villas fueron vendidos antes de que el complejo terminara en diciembre de 2024. Hoy día, Mareterra se ha convertido en uno de los principales símbolos del mercado inmobiliario ultralujoso de Mónaco. Le puede interesar: ¿Viviría en alguno de ellos? Estos son los barrios más costosos en América Latina

Un apartamento de US$550 millones rompió todos los récords

La zona de Mareterra se encuentra junto al Mediterráneo y muy cerca del circuito urbano del Gran Premio de Mónaco. FOTO GETTY

Uno de los datos que más llama la atención del desarrollo es el precio de algunas de sus propiedades. Forbes reportó que el multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov compró en 2021 un apartamento de 21 habitaciones y cinco pisos ubicado en la parte superior de Le Renzo por unos US$550 millones, una operación que se convirtió en la venta residencial más costosa registrada hasta ese momento. La cifra supera ampliamente los US$240 millones que Ken Griffin pagó por un penthouse en Manhattan en 2019 y los US$319 millones desembolsados por Pan Sutong por una vivienda en Hong Kong en 2017. Forbes también señaló que el inmueble de Akhmetov alcanzó unos US$20.370 por pie cuadrado, más del triple del precio promedio de una vivienda en Mónaco.

Villas de más de US$200 millones y precios que siguen subiendo

El mercado de Mareterra tampoco se limita a los apartamentos. Según Forbes, las villas del proyecto parten de unos 200 millones de euros, equivalentes a cerca de US$230 millones, incluso en aquellas que no tienen vista directa al mar. En el caso de las siete propiedades frente al Mediterráneo, los precios podrían superar los US$290 millones y llegar incluso a unos US$350 millones, de acuerdo con agentes inmobiliarios citados por la publicación. El interés por estas viviendas se refleja también en las reventas. Forbes encontró que algunos apartamentos están siendo ofrecidos por alrededor de US$12.900 por pie cuadrado, mientras que los alquileres mensuales pueden superar los US$130.000. Una vivienda de Le Renzo de 5.650 pies cuadrados, por ejemplo, estaba listada en US$73 millones. Lea más: En Medellín está uno de los barrios más caros de Latinoamérica, ¿cuáles otros hay en Colombia?

El barrio de los pilotos de Fórmula 1

La exclusividad de Mareterra también está relacionada con sus vecinos. Entre sus residentes aparecen figuras del automovilismo como Max Verstappen y Charles Leclerc, dos de los nombres más reconocidos de la Fórmula 1. Verstappen se trasladó a Le Renzo en 2026 junto con su pareja, Kelly Piquet, sus hijos y sus mascotas. La relación entre Mónaco y la Fórmula 1 no es nueva. El Gran Premio de Mónaco convierte cada año las calles del principado en uno de los escenarios más exclusivos del calendario internacional y atrae a celebridades, empresarios, deportistas y grandes fortunas. El atractivo de vivir allí va más allá de la cercanía al circuito. La combinación de seguridad, ubicación, privacidad, servicios de lujo y un régimen tributario favorable ha convertido al principado en un destino tradicional para personas con grandes patrimonios.

¿Por qué los millonarios quieren vivir en Mónaco?

Mónaco tiene apenas unos 38.857 habitantes, pero concentra una cantidad extraordinaria de grandes fortunas. Según los datos citados por Forbes, el principado alberga al menos 29 multimillonarios, con una riqueza conjunta estimada en unos US$167.000 millones. Eso significa que aproximadamente uno de cada 1.340 habitantes sería multimillonario, una de las mayores concentraciones per cápita del mundo. El régimen tributario es otro de los factores determinantes. Los residentes de Mónaco, con algunas excepciones como los ciudadanos franceses, no pagan impuestos sobre la renta, herencias, patrimonio inmobiliario o ganancias de capital bajo el régimen descrito en el artículo. Para acceder a la residencia también existen requisitos financieros. Entre ellos está la necesidad de disponer de una vivienda en el principado y mantener un depósito bancario de alrededor de 500.000 euros. A esto se suma uno de los niveles de seguridad más altos del mundo. Forbes señala que Mónaco cuenta con aproximadamente un agente de policía por cada 70 habitantes.

Un barrio construido sobre el Mediterráneo

Mareterra no surgió simplemente como otro proyecto residencial. Su construcción implicó literalmente ganar espacio al mar en uno de los territorios más pequeños del planeta. La iniciativa fue impulsada por el príncipe Alberto II, quien buscaba ampliar el territorio del principado y crear un nuevo distrito integrado con el Mediterráneo. Después de que un primer intento fuera abandonado tras la crisis financiera de 2009, el proyecto volvió a tomar fuerza en 2013 bajo el nombre de Mareterra, una combinación de las palabras latinas para mar y tierra. La construcción comenzó formalmente después de que el Gobierno de Mónaco otorgara en 2015 una concesión a la sociedad SAM L’Anse du Portier, respaldada por inversionistas privados y la compañía francesa Bouygues. Antes de levantar los edificios fue necesario intervenir el lecho marino y trasladar especies. Posteriormente se construyeron enormes bloques de hormigón que fueron transportados desde Marsella hasta Mónaco para formar la estructura que permitiría crear el nuevo terreno. Sobre esas seis hectáreas se levantaron apartamentos, villas, jardines y espacios públicos. Conozca también: No es solo en El Poblado: estos son los barrios donde más está subiendo el arriendo en Medellín

Un negocio inmobiliario multimillonario

El proyecto también se convirtió en un negocio extraordinariamente rentable para sus inversionistas. Según documentos financieros citados por Forbes, Mareterra habría generado más de US$6.600 millones en ventas inmobiliarias, frente a unos US$2.300 millones de costo de construcción. Además de recuperar la inversión, el proyecto habría generado alrededor de US$1.800 millones en impuestos y pagos de concesión al Gobierno de Mónaco. La promotora registró, según esos documentos, un beneficio neto cercano a US$3.000 millones al 30 de junio de 2025, apenas seis meses después de la entrega del desarrollo, recursos que posteriormente fueron distribuidos entre los inversionistas.

Mónaco, mucho más que lujo

El fenómeno de Mareterra refleja una característica particular del mercado inmobiliario de Mónaco: la escasez de espacio aumenta todavía más el valor de las propiedades. El principado tiene una superficie extremadamente reducida y una demanda residencial impulsada por algunas de las mayores fortunas internacionales. Mareterra, además, ofrece algo prácticamente imposible de replicar dentro del territorio monegasco: viviendas nuevas, grandes superficies, tecnología moderna y acceso directo al Mediterráneo. Por eso, aunque los precios puedan alcanzar cientos de millones de dólares, existe un grupo de compradores dispuesto a pagar por propiedades que combinan ubicación, privacidad, seguridad, exclusividad y beneficios fiscales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: