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Conozca a los 16 ganadores de las primeras Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda en Antioquia

Los beneficiarios, provenientes de municipios PDET y ZOMAC de Antioquia, iniciarán este sábado 5 de septiembre una formación de 10 meses en periodismo digital. La beca cubre el 100 % de la matrícula y contempla un apoyo mensual de $2,2 millones para transporte y manutención.

  • Las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda son lideradas por la Gobernación de Antioquia, en alianza con Teleantioquia, la Fundación Grupo El Colombiano, UNIMINUTO y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía
    Las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda son lideradas por la Gobernación de Antioquia, en alianza con Teleantioquia, la Fundación Grupo El Colombiano, UNIMINUTO y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía
El Colombiano
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hace 2 horas
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El sueño de Mateo Pérez Rueda de ejercer el periodismo y contar las historias de su territorio logró proyectarse y abrirles camino a otros jóvenes antioqueños. La Gobernación de Antioquia seleccionó a los 16 primeros beneficiarios de las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda, una iniciativa creada para honrar la memoria y el legado del joven periodista asesinado en mayo de este año por las disidencias de la FARC.

Los estudiantes, provenientes de distintas subregiones de Antioquia, comenzarán este sábado 5 de septiembre su proceso de formación como Técnicos Laborales en Periodismo Digital en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).

La iniciativa es liderada por la Gobernación de Antioquia, en alianza con Teleantioquia, la Fundación Grupo El Colombiano, UNIMINUTO y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía. El programa está dirigido a jóvenes de los 55 municipios PDET y ZOMAC del departamento y busca fortalecer la formación de nuevos comunicadores capaces de narrar las realidades de sus territorios.

Entérese: Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño

Los 16 seleccionados fueron escogidos después de un proceso que incluyó la verificación de requisitos, una prueba psicotécnica y la presentación de un video en el que explicaron por qué querían acceder a la beca.

Entre los beneficiarios está Jhon Edison Quintero Cardona, de Caucasia, quien ve esta oportunidad como una responsabilidad para contar las historias del Bajo Cauca más allá de las dificultades que suelen asociarse con la región.

“Quiero dar visibilidad a esas historias que muchas veces pasan desapercibidas. Quiero que las personas de mi territorio puedan sentirse escuchadas, representadas y valoradas”, expresó.

Para Quintero, uno de los principales retos será mostrar que detrás de los problemas del Bajo Cauca también hay jóvenes con sueños, familias que luchan, emprendedores y trabajadores que construyen un futuro diferente.

“Quiero contar la historia de nuestra gente. Porque muchas veces nuestro territorio es conocido solamente por las dificultades, pero detrás hay muchos jóvenes con sueños”, agregó.

Becas para periodistas desde los territorios

El programa tendrá una duración de 10 meses y 768 horas de formación teórica y práctica. La Gobernación asumirá la totalidad de la matrícula en UNIMINUTO y cada estudiante recibirá un apoyo económico mensual de $2,2 millones para cubrir gastos de transporte y manutención durante su estadía en la ciudad.

Además, los jóvenes tendrán la posibilidad de realizar su etapa práctica en EL COLOMBIANO y Teleantioquia, como parte de su proceso de formación profesional.

Felipe Andrés Gil Barrera, director de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, destacó la respuesta que tuvo la convocatoria. Según explicó, más de 6.500 personas ingresaron a la página del programa y 111 jóvenes fueron preseleccionados antes de llegar a la selección definitiva de los 16 becarios.

“16 jóvenes que comienzan a estudiar en UNIMINUTO temas de periodismo, de investigación, de producción de contenidos, de producción audiovisual”, señaló Gil, quien resaltó que el programa busca consolidar los liderazgos juveniles de los municipios antioqueños.

Por su parte, Mónica Ospina Londoño, secretaria de Educación de Antioquia, señaló que la iniciativa busca mantener vivo el legado de Mateo Pérez y ofrecer nuevas oportunidades de formación.

Los seleccionados para esta primera edición son:

Juan José Cañizales Rivas, de Tarazá, Bajo Cauca.

Yesid Vanessa Berrio Núñez, de Apartadó, Urabá.

Davison Arley Zapata Pulgarín, de Vegachí, Nordeste.

Andrés Felipe Valencia Henao, de Valdivia, Norte.

María Fernanda Velásquez Higuita, de Carepa, Urabá.

Luis Fernando Chica Banquet, de Arboletes, Urabá.

Jhon Edison Quintero Cardona, de Caucasia, Bajo Cauca.

Lizbeth Yuranny López Arenas, de Montebello, Suroeste.

Marian Michel Galindo Hurtado, de Apartadó, Urabá.

Yenny Marbel Castaño Henao, de Sonsón, Oriente.

Astrid Daniela Zapata Flórez, de San Luis, Oriente.

José Miguel Correa Rojas, de Yarumal, Norte.

Manuela Alejandra Jaramillo Betancur, de Puerto Berrío, Magdalena Medio.

Cristian David Bayona Palacios, de San Francisco, Oriente.

Yennifer Gómez Vera, de Angostura, Norte.

Germán Junior Rodríguez Villada, de Montebello, Suroeste.

El periodismo como forma de mantener vivo el legado de Mateo

La beca lleva el nombre de Mateo Pérez Rueda, joven periodista de Yarumal que creó el medio El Confidente y dedicó buena parte de su vida a investigar y contar lo que ocurría en el norte de Antioquia, una de las subregiones más golpeadas por el conflicto armado en los últimos años, especialmente por los conflictos entre disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.

Mateo fue asesinado el 5 de mayo de 2026, cuando se encontraba realizando labores periodísticas en Briceño. Su muerte generó preocupación entre organizaciones de defensa de la libertad de prensa y volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los periodistas que trabajan en regiones afectadas por el conflicto armado.

Ahora, su nombre estará vinculado a la formación de una nueva generación de reporteros.

Para Jhon Edison Quintero, hacer parte de esta primera promoción significa también asumir la responsabilidad de utilizar el periodismo para transformar la manera en que se cuentan las historias de su territorio.

“Espero que esta oportunidad cambie mi vida dándome herramientas, conocimientos y nuevas posibilidades de convertir mi pasión en comunicar por un propósito de vida”, dijo. Y resumió lo que espera conseguir con la beca en una frase: “Quiero aprender, quiero contar historias y quiero que mi voz deje huella”.

Lea más: Mateo Pérez hizo mensajería y vendió ensaladas y jugos para poder ejercer el periodismo

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consisten las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda?
Es una iniciativa educativa creada por la Gobernación de Antioquia para honrar la memoria del periodista Mateo Pérez Rueda. Ofrece becas del 100 % en la matrícula para el programa de Técnico Laboral en Periodismo Digital en UNIMINUTO, con un estipendio mensual de $2,2 millones para transporte y manutención durante 10 meses.
¿A quiénes está dirigida esta convocatoria?
Está orientada a jóvenes residentes en los 55 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) de las distintas subregiones de Antioquia.
¿Quién fue Mateo Pérez Rueda y por qué la beca lleva su nombre?
Mateo Pérez Rueda fue un joven periodista de Yarumal, fundador del medio El Confidente, quien investigaba el conflicto armado en el Norte de Antioquia. Fue asesinado en mayo de 2026 mientras ejercía su labor periodística en Briceño a manos de disidencias de las FARC.
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