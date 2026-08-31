Emergencia en Bello: Bomberos atendieron tres incendios simultáneos, uno de ellos en el Cerro Quitasol

El Cuerpo de Bomberos de Bello atendió este lunes 31 de agosto tres incendios forestales simultáneos: uno en la vereda La China, otro en el barrio París y un tercero en el Cerro Quitasol, la montaña que este año ya registra 12 emergencias de este tipo y que se ha convertido en uno de los ecosistemas más presionados del norte del Valle de Aburrá.

Durante la tarde, el Cuerpo de Bomberos logró controlar dos de los tres incendios: el del barrio París y el de la vereda La China. Sin embargo, los organismos de Gestión del Riesgo y Bomberos Bello siguen en la mitigación de conflagración en el Cerro Quitasol. Según las primeras observaciones, habría sido provocado de manera intencional por acciones humanas.

Al momento hay 25 unidades en el sitio en labores de mitigación, las cuales, por motivos de seguridad, se extenderán hasta las 8 p.m., según informó la Alcaldía de Bello.

Entérese: Hombres armados incineraron un invernadero en Santa Rosa de Osos

Según Corantioquia, la mayoría de los siniestros en el Quitasol tienen causa antrópica —relacionada con actividades humanas— y en las últimas semanas circuló un video en redes sociales en el que se ve a una persona realizando una quema de cobre en una zona que ya había sido afectada por un incendio anterior.

“Hemos identificado personas maliciosas que generan esta condición, y luego de activado ese conato llega uno más grande, y por ende la dificultad de controlarlo y la magnitud de la afectación”, precisó José Alejandro Naranjo Arango, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia.

Julio estuvo por debajo de los valores esperados de precipitación, agosto comenzó bajo condiciones similares, y los vientos este mes han estado por encima de sus valores habituales, lo que facilita que el fuego avance con mayor rapidez.

En el área metropolitana, el Siata contabilizó 93 incendios de cobertura vegetal en los últimos tres meses: 9 en junio, 42 en julio y otros 42 en agosto.