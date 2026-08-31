Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Emergencia en Bello: Bomberos atendieron tres incendios simultáneos, uno de ellos en el Cerro Quitasol

En solo una tarde, Bello atiende tres incendios forestales simultáneos. Uno de ellos es en el Cerro Quitasol, la montaña emblemática del norte del Valle de Aburrá que ya acumula 12 emergencias en 2026.

  • El incendio en el Cerro Quitasol. Foto: cortesía.
    El incendio en el Cerro Quitasol. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 minutos
bookmark

El Cuerpo de Bomberos de Bello atendió este lunes 31 de agosto tres incendios forestales simultáneos: uno en la vereda La China, otro en el barrio París y un tercero en el Cerro Quitasol, la montaña que este año ya registra 12 emergencias de este tipo y que se ha convertido en uno de los ecosistemas más presionados del norte del Valle de Aburrá.

Durante la tarde, el Cuerpo de Bomberos logró controlar dos de los tres incendios: el del barrio París y el de la vereda La China. Sin embargo, los organismos de Gestión del Riesgo y Bomberos Bello siguen en la mitigación de conflagración en el Cerro Quitasol. Según las primeras observaciones, habría sido provocado de manera intencional por acciones humanas.

Al momento hay 25 unidades en el sitio en labores de mitigación, las cuales, por motivos de seguridad, se extenderán hasta las 8 p.m., según informó la Alcaldía de Bello.

Entérese: Hombres armados incineraron un invernadero en Santa Rosa de Osos

Según Corantioquia, la mayoría de los siniestros en el Quitasol tienen causa antrópica —relacionada con actividades humanas— y en las últimas semanas circuló un video en redes sociales en el que se ve a una persona realizando una quema de cobre en una zona que ya había sido afectada por un incendio anterior.

“Hemos identificado personas maliciosas que generan esta condición, y luego de activado ese conato llega uno más grande, y por ende la dificultad de controlarlo y la magnitud de la afectación”, precisó José Alejandro Naranjo Arango, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia.

Julio estuvo por debajo de los valores esperados de precipitación, agosto comenzó bajo condiciones similares, y los vientos este mes han estado por encima de sus valores habituales, lo que facilita que el fuego avance con mayor rapidez.

En el área metropolitana, el Siata contabilizó 93 incendios de cobertura vegetal en los últimos tres meses: 9 en junio, 42 en julio y otros 42 en agosto.

Un cerro vulnerable

La historia de fuego en esta montaña no es nueva. Uno de los antecedentes más grandes ocurrió el 3 de enero de 2019, cuando un incendio alcanzó 93 hectáreas. En diciembre de 2025, otro evento afectó cerca de 92 hectáreas. El registrado el 31 de julio de este año alcanzó unas 20 hectáreas y duró entre ocho y nueve horas.

Laura Páez Perilla, ingeniera forestal de la Universidad Nacional sede Medellín, desarrolló su trabajo de grado sobre la historia del fuego en el Quitasol a partir de cicatrices identificadas en nueve árboles de Noro —una especie con resistencia al fuego— y encontró alrededor de 27 cicatrices asociadas a incendios en aproximadamente 64 años de historia, con árboles que acumulaban hasta siete señales de fuego.

La investigadora advierte, sin embargo, que la resistencia de algunas especies no significa que los incendios sean inocuos ni que la regeneración esté garantizada. Otras especies más sensibles pueden desaparecer con la repetición de las conflagraciones.

Según Corantioquia, una zona afectada puede requerir más de 10 años para completar un proceso de regeneración, dependiendo de la intensidad del incendio, las condiciones del suelo y las acciones de restauración que se implementen.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Aunque Corantioquia no ha concluido que el Cerro Quitasol haya llegado a un punto de no retorno, sí mantiene una alta preocupación por la frecuencia de los incendios y por la posibilidad de que algunas zonas pierdan su capacidad de recuperación.

Lea más: Incendios amenazan al cerro Quitasol, ¿entró en un punto de “no retorno”?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles fueron los tres puntos afectados por incendios forestales en Bello este lunes 31 de agosto?
Las conflagraciones se presentaron en el barrio París, la vereda La China y el Cerro Quitasol. Los dos primeros se controlaron en la tarde, mientras el personal concentró esfuerzos en mitigar el fuego en la montaña.
¿Cuántas emergencias por fuego registra el Cerro Quitasol en 2026?
Con la conflagración de este 31 de agosto, el cerro acumula 12 emergencias forestales en lo que va del año 2026.
¿Qué causas están detrás de los constantes incendios en el Cerro Quitasol?
Según Corantioquia, la mayoría tienen origen antrópico (provocados por la acción humana intencional), como personas que realizan quemas maliciosas para extraer cobre. A esto se suman vientos por encima del promedio y el déficit de lluvias registrado en julio y agosto.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos