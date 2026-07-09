De la Espriella declaró a “Bendito Menor” como su tercer objetivo militar en 48 horas, ¿por qué es peligroso?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró objetivo militar de su próximo gobierno a “Bendito Menor”, uno de los cabecillas de la organización criminal “los Pachenca”, también conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, en la mañana de este jueves, el abogado se dirigió a su ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora López.
“Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo.
Y añadió que “les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.