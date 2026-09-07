¿Qué pasará con las EPS? Mensajes cruzados entre De la Espriella y ministra de Salud despiertan inquietud

Hay inquietud en el sector salud por las declaraciones que dio el presidente Abelardo de la Espriella la semana pasada sobre el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS) que “no sean viables”, sobre las cuales dijo que “deberán ser liquidadas”. Aunque parezca una obviedad el sacar de operación una entidad que no esté apta para atender pacientes, mencionar las palabras “liquidar” e “inviable” llena de más incertidumbre un sistema que vive una situación financiera y de atención crítica. Las palabras del jefe de Estado el pasado viernes en la Cumbre de Gobernadores fueron que las EPS “que sean viables y puedan garantizar una buena atención tendrán la posibilidad de recuperarse; las que no lo sean, deberán ser liquidadas de manera ordenada pensando siempre en los intereses y las necesidades de sus afiliados”. Le puede interesar: Informe dice que Colombia redujo las muertes prematuras, pero siguen varios desafíos en salud pública. Posteriormente, expresó que la prioridad “inmediata e inaplazable” de su Gobierno “es recuperar la atención de los pacientes y corregir el desastre que dejó el régimen corrupto que acaba de salir del poder. Hoy tenemos a cientos de miles de compatriotas esperando procedimientos, tratamientos y medicamentos”. Después habló de la urgencia y necesidad de conocer las deudas del sector y crear un mecanismo para sanearlas y confirmó que su Administración “calculará con criterios técnicos y atendiendo las diferencias territoriales” la financiación del sistema, tras hacer alusión al “chu, chu, chu” de su antecesor, Gustavo Petro, con el que dijo “se lesionó gravemente el sistema de salud y se creó una crisis humanitaria”.

Aunque la intención, en apariencia, de las declaraciones del mandatario era enviar un mensaje de tranquilidad al sector en torno a que las decisiones técnicas y responsables volverían al Ministerio de Salud, la alusión que hizo de “liquidar” EPS “inviables” plantea una preocupación: que en este momento de 23 aseguradoras que están operando, solo cuatro son —siguiendo las palabras del presidente— viables. Según el último informe sobre la situación financiera de las EPS, elaborado por la Contraloría General de la República, solo Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura cumplen con las condiciones financieras y de solvencia. Esa medición la hizo el ente de control con base en las cifras de las aseguradoras entre enero y diciembre de 2025. Liquidar una EPS es, ni más ni menos, que cerrarla mediante un procedimiento a cargo de la Superintendencia de Salud, que termina en su fin como razón social y con sus afiliados siendo trasladados a otras. Así las cosas, si son liquidadas las 19 entidades “inviables”, ¿terminarán en las cuatro vigentes?

Ante esto, la organización Pacientes Colombia alertó que la Nueva EPS (de 11,4 millones de afiliados) entra en la categoría de “inviable” y que liquidarla sería equivalente a quebrar el sistema. “(Tienen un) ingreso mensual de $2 billones, $24 billones al año y presupuestos máximos, pérdida mensual $450.000 millones, más de $26 billones en deuda, $17 billones en cuentas sin legalizar, 115 % de siniestralidad (ingresos versus gastos en salud), 160.000 tutelas sin resolver, 35.000 desacatos pendientes, 600 nuevas tutelas al día”, mencionaron respecto a las cifras de esa aseguradora. Por otro lado, señalaron que si “solo cuatro EPS cumplieron con condiciones financieras, ¿para dónde enviará a los pacientes?” y recordaron que “la no entrega de medicamentos esta viva, la crisis de la salud sigue y no podemos olvidar que la crisis de la salud está viva”.

Ese mismo día (4 de septiembre) la ministra del ramo, Ana María Vesga, habló de “estabilización”: todo lo contrario a “liquidar”. “Tenemos que buscar la estabilización en la medida de lo posible”, aseguró la funcionaria. Así mismo, expresó que “la situación de Nueva EPS nos inquieta mucho, es más del 20 % de la población y de las deudas del sector. Tenemos una estrategia allí que esperamos, pues, se ponga a operar en los próximos meses. El tema de medicamentos”.

“Lo que hemos visto históricamente es que no se trata de un problema de abastecimiento, es decir, los medicamentos están en el país, pero los flujos de recursos no han pagado con oportunidad a los operadores logísticos, a los gestores farmacéuticos y, a su vez, ellos a los laboratorios. Parte de lo que tenemos diseñado en el plan de choque, que se comprometió el Gobierno entre los primeros 100 días, es priorizar la entrega de medicamentos”, agregó. Sobre esto, la química farmacéutica Hannah Escobar señaló que el presidente y la ministra “deben alinear los discursos”, puesto que mientras ella “está hablando de estabilizar (que es lo correcto), en paralelo el presidente está hablando de liquidar. Parece más sensato y conocedor del sector el discurso de la ministra que el del presidente, pero queda uno con el sinsabor porque al final es el presidente el que decide. Además quien define si líquida o no es la Supersalud, no el ministerio”. Quedará en veremos qué camino toma el Gobierno De la Espriella para abordar la crisis de un sistema que vivió sus peores años en el anterior cuatrienio y que prometió reconstruirlo: una tarea en la que los mensajes deben inspirar confianza y no alertas, señor presidente. Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué EPS son viables en Colombia y cuáles podrían ser liquidadas? Según el último informe financiero citado de la Contraloría, Aliansalud, Salud Total, Salud Mía y Sura cumplen las condiciones financieras y de solvencia evaluadas. La eventual liquidación de otras EPS dependería de los procesos y decisiones de las autoridades competentes. ¿Qué significa liquidar una EPS y qué pasa con sus afiliados? Liquidar una EPS significa cerrar la entidad mediante un procedimiento administrativo que termina con su existencia jurídica. Sus afiliados deben ser trasladados a otras EPS habilitadas, de acuerdo con las reglas establecidas por el sistema de salud. ¿Qué pasaría con los afiliados de Nueva EPS si fuera liquidada? Si Nueva EPS llegara a ser liquidada, sus afiliados tendrían que ser trasladados a otras EPS habilitadas. Sin embargo, la eventual liquidación dependería de una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud y no ocurre automáticamente por ser considerada financieramente inviable. ¿Quién decide si una EPS se liquida en Colombia? La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de adoptar las decisiones de intervención y liquidación de las EPS dentro de sus competencias. El Gobierno puede establecer políticas y medidas para enfrentar la crisis, pero una declaración presidencial no equivale por sí misma a la liquidación de una EPS.