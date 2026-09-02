Él es Mateo Bonolly, el joven paisa que creó una bicicleta eléctrica para las calles de Medellín

Desde la puerta de su taller en Belén, Mateo Bonolly Gónzalez señala las casas que están al frente mientras, con orgullo, cuenta que esas rejas de metal de ventanas y puertas fueron soldadas hace décadas por su abuelo William.
Ese gusto “por hacer cosas” lo aprendió de él: desde pequeño tomaba sus herramientas, de las cuales aún conserva un par, como el taladro negro que tiene encima de una repisa de madera, donde convive con otra decena de utensilios que le permitieron construir la que hasta ahora ha sido su gran obra: una bicicleta eléctrica pensada para las calles de Medellín.
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Mateo, de 23 años, es estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). En noviembre de 2025, para su trabajo de grado, construyó desde cero la bicicleta negra que actualmente está en su taller.
Aunque ese vehículo luce similar a otros de su tipo, son varios los detalles que lo hacen diferente: en vez de tener lugar para una sola persona, el asiento es para dos; y su sistema fue diseñado pensando en los huecos, baches y desniveles que enfrentan quienes transitan día a día por las vías de la capital antioqueña.
Solo para tener una dimensión de esto, en la investigación previa que hizo Bonolly, en la que recopiló reportes y estudios sobre la malla vial de Medellín, encontró que el 70 % está deteriorada. “Eso quiere decir que, de cada 100 metros, 70 no están en buenas condiciones”, le explicó a EL COLOMBIANO.