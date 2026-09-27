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Bill Gates prendió alarmas sobre el poder de la IA y CNN informó que un chatbot casi desata una guerra nuclear

Durante las últimas semanas, varios expertos y líderes mundiales han pedido que se reglamente el avance de la IA.

  • Bill Gates es una empresario y filántropo de los Estados Unidos. Foto: Getty.
    Bill Gates es una empresario y filántropo de los Estados Unidos. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Durante una entrevista emitida el domingo en el programa estadounidense Meet the Press, Bill Gates advirtió sobre los riesgos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y afirmó que, si esta tecnología es utilizada con malas intenciones y sin controles suficientes, podría contribuir a hechos capaces de causar la muerte de hasta mil millones de personas.

Gates sostuvo que la IA tiene suficiente capacidad para provocar acontecimientos con un número de víctimas de diez cifras. Según explicó, uno de los principales problemas está en la dificultad para diferenciar entre aplicaciones beneficiosas y usos maliciosos de estas herramientas.

El fundador de Microsoft puso como ejemplo el desarrollo de medicamentos. Mientras una persona utiliza la IA para diseñar un tratamiento contra una enfermedad, otra podría emplearla para desarrollar una herramienta de bioterrorismo.

Sus declaraciones se conocen en medio de nuevas preocupaciones sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa.

Al borde de una guerra nuclear

Un caso reportado por CNN involucró un informe de inteligencia que circuló entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, durante la guerra con Irán. El documento señalaba que un barco chino que se encontraba en Oriente Medio transportaba componentes relacionados con un programa de armas nucleares.

De acuerdo con cuatro fuentes citadas por CNN, el informe provocó que el Ejército estadounidense preparara una operación para interceptar el buque. Dos de las fuentes señalaron que militares armados se preparaban para abordar la embarcación. Además, aviones militares sobrevolaron la zona.

Siga leyendo: ¿Por qué los expertos creen que la Internet tiene los días contados?

Antes de ejecutar la operación, funcionarios revisaron el informe elaborado por un analista del Comando de Operaciones Especiales y determinaron que había sido producido con ayuda de inteligencia artificial. Un chatbot utilizado por el analista había identificado de manera incorrecta el material que supuestamente transportaba el barco.

La CNN no pudo establecer cuál era la carga identificada erróneamente. Una de las fuentes calificó el informe de falso y aseguró que estuvo cerca de desencadenar una guerra. Una acción militar contra un buque chino podía provocar un enfrentamiento entre Estados Unidos y China.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Bill Gates considera que la inteligencia artificial podría causar mil millones de muertes?
Gates considera que la IA tiene suficiente capacidad para facilitar acciones peligrosas cuando es utilizada por personas con malas intenciones y sin controles adecuados. Como ejemplo mencionó el posible desarrollo de herramientas de bioterrorismo.
¿La inteligencia artificial estuvo involucrada en un informe militar que casi provoca una guerra?
Sí. Según un reporte de CNN, un informe de inteligencia elaborado con ayuda de IA identificó erróneamente la carga que transportaba un barco chino en Oriente Medio. El documento llevó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a preparar una posible interceptación.
¿Qué error cometió el chatbot utilizado por el analista militar estadounidense?
El chatbot identificó de manera incorrecta el material que supuestamente transportaba el barco chino. CNN no pudo determinar cuál era exactamente la carga que el sistema identificó de forma errónea.
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